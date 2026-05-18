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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Hoch hinaus – Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein“

Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, 17.05 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Wien (OTS) - 

Professor Claude Dornier entschied sich, das Flugboot DO-X im Alten Rhein zu bauen und gründete 1926 den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein in der Schweiz nahe der Vorarlberger Grenze. Im Jahr 1927 wurde die erste 600 Meter lange Graspiste errichtet, die bis zum Zweiten Weltkrieg für Linienflüge nach Basel, Dübendorf, Innsbruck und München verwendet wurde. Heute ist der Flugplatz eine wichtige Luftverbindung von Vorarlberg nach Wien. Geschäftsreisende sowie Urlauberinnen und Urlauber aus Vorarlberg nutzen ihn für ihren Wien-Flug, für private Flüge oder auch für Destinationen der am Flugplatz ansässigen Reisebüros.

Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie aus einer Flugboot-Idee ein Flugplatz mit einer breiten Palette an Geschäftsfeldern wurde, welche Ideen Claude Dorniers noch heute faszinieren und warum es in Vorarlberg nie zu einem kommerziell genutzten Flugplatz gekommen ist.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser
Kamera: Alexander Roschanek, David Spettel, Mike Tavera, Matthias Witzeman
Schnitt: Jürgen Bereuter
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

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