Reinhard Feigl ist Österreichs Biersommelier-Staatsmeister 2026

Wien/Zwischenwasser (OTS) -

Der Wiener Reinhard Feigl begeisterte Fachjury und Publikum

Knapp zweihundert Bierenthusiasten beim öffentlichen Finale

Nationalteam für Biersommelier-WM 2027 qualifiziert

Am 15. Mai ging in Vorarlberg die 7. Österreichische Biersommelier Staatsmeisterschaft unter der Patronanz des Verbands der Brauereien Österreichs über die Bühne. Zugleich ging es um einen Platz in der Nationalmannschaft, welche das Bierland Österreich bei der Weltmeisterschaft 2027 vertreten wird. Reinhard Feigl (41) aus Wien setzte seine Expertise rund ums Bier meisterhaft ein und überzeugte die Jury im spannenden Finalkampf.

Das Kräftemessen startete in den Räumlichkeiten der Mohrenbrauerei in Dornbirn mit den nicht öffentlichen Vorrunden. Dabei mussten u.a. Bierproben hinsichtlich typischer Aromen bzw. Fehlaromen erkannt und benannt werden. Weiters waren Biere anhand einer Blind-Degustation verschiedenen Bierstilen zuzuordnen. Schließlich wurde das Bierwissen anhand eines anspruchsvollen theoretischen Tests abgefragt.

Mit den zehn besten Biersommelièren und Biersommeliers aus den Vorrunden stand das Österreichische Nationalteam für die „9th World Championship of Beer Sommeliers 2027“ fest:

(in alphabetischer Reihenfolge)

Stefan Egermann; Burgenland

Reinhard Feigl; Wien

Thomas Franzke; Wien

Ursula Huber-Kainz; Niederösterreich

Johannes Keller; Wien

Katharina Marterer; Steiermark

Albert Mühlwerth; Vorarlberg

Martin Seidl; Oberösterreich

Julian Selinger; Wien

Sebastian Voglmayr; Oberösterreich

Im anschließenden Halbfinale traten jeweils zwei Nationalteam-Mitglieder in K.O. Runden gegeneinander an und präsentierten ein ihnen unbekanntes Bier vor einem 20-köpfigen Auditorium. Die fünf K.O. Duell-Champions und der beste „Lucky Loser“ qualifizierten sich so fürs Finale.

Zum Finale verlagerte sich das Geschehen auf die große Bühne im Veranstaltungszentrum Frödischsaal in Zwischenwasser/Muntlix.

Dort machten die sechs Besten aus den Vorrunden (in geloster Reihenfolge) mit perfekten Präsentation österreichischer Bierspezialitäten der fachkundigen Jury die Entscheidung nicht leicht.

(in alphabetischer Reihenfolge)

Mag. Florian Berger, Geschäftsführer Verband der Brauereien Österreichs

DI Nicola Buchner, Geschäftsführerin Verband der Diplom Biersommeliers

Bosse Danielsen, Leiter Mohrenbräu Biererlebniswelt

Oliver Klamminger, Leiter Erlebniswelt Schönram (D), Biersommelier Staatsmeister 2024, Kapitän des österreichischen Nationalteams, der Best Nation of the Word Cup of Beersommeliers 2025, 3. Platz Biersommelier WM 2025

Harry Mittermaier, Präsident BierIG – Interessengemeinschaft der Bierkonsumenten

Conrad Seidl, Bierpapst

DI Dr. Andreas Urban, Braumeister, Präsident Bund Österreichischer Braumeister und Brauereitechniker, Vorsitz der AG Bierspezifische Ausbildungen im Verband der Brauereien Österreichs, Vortragender Technologie der Brauerei und Brauereibetriebskontrolle, Universität für Bodenkultur

Letztlich wurde der Wiener Reinhard Feigl (Leopoldauer Brauhandwerk) seiner Favoritenrolle gerecht und holte den Titel „Biersommelier Staatsmeister 2026“ mit seiner Präsentation des „Austrian Amber Ale“ vom Salzburger Brauhaus Gusswerk.

Der zweite Platz ging an Julian Selinger mit seiner Präsentation des Tiroler „Zillertaler Schwarzes, Premium Classe“.

Platz Drei errang die Steirerin Katharina Marterer mit „Loncium Freepa Alkoholfreies IPA“.

Staatsmeister Reinhard Feigl: „Ich möchte mich an erster Stelle beim österreichischen Brauereiverband bedanken, der das Event Staatmeisterschaft sehr, sehr gut ausrichtet hat. Bedanken möchte ich mich bei meinen Teamkollegen, die sich mit mir gemeinsam in den letzten Wochen akribisch vorbereitet haben. Bedanken möchte ich mich besonders bei meiner Tochter und meiner Frau, die in der wochenlangen Vorbereitungszeit sehr viel Verständnis aufgebracht und mir sehr viele Biere eingeschenkt haben.“

Vizestaatsmeister Julian Selinger: „Das Schönste an der Staatsmeisterschaft war die Vorbereitung mit bierliebenden Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gemeinsam intensiv die großartige österreichische Bierlandkarte erlebt und genossen. Dieser Teamgeist und unsere gemeinsame Liebe zu Bier verbindet, sogar im Finale, wo wir gegeneinander antreten mussten. An dieser Stelle herzliche Gratulation an Reini Feigl und Dank dem Verband der Brauereien für die Top-Unterstützung.“

Drittplatzierte Katharina Marterer: „Es war ein ungeheuer spannender Wettbewerb. Spannende Herausforderungen. Ich war zum ersten Mal dabei. Bin total überrascht, jetzt am Stockerl zu stehen. Bedanken möchte ich mich bei allen Beteiligten für die tolle Organisation der Staatsmeisterschaft, bei den Mitbewerber:innen für den Teamgeist und vor allem bei meinem Mann Gerald, der mich als Trainingspartner in der Vorbereitung perfekt unterstützt hat.“

Jurymitglied und Biersommelier Staatsmeister 2024 Oliver Klamminger: „Es war natürlich sehr spannend den Wettbewerb aus der Jury Sicht zu erleben, vor allem die Spannung, wenn die Finalbiere aufgedeckt werden und wie es den Kandidaten dabei geht. Grundsätzlich war es schön die Staffel zu übergeben, weil wir mit Reini einen würdigen Staatsmeister haben, der das Team 2027 in eine hoffentlich erfolgreiche Heim-WM führen wird.“

Biersommelier-WM 2027 in Österreich

„Darauf freuen wir uns schon sehr. Schließlich starten wir mit einem hochkarätigen Team“, so Florian Berger, Geschäftsführer des Verbands der Brauereien Österreichs. „Jetzt gratuliere ich Reini Feigl – sowie dem ganzen frischen Nationalteam – ganz herzlich! Dieses Team ist die beste Werbung für heimische Bierkultur und beweist einmal mehr, dass das Bierland Österreich weltweit auch führend in Sachen Bierwissen ist. Der Verband der Brauereien betreibt seit 2006 das erfolgreiche Ausbildungsprogramm zum zertifizierten Biersommelier, ein Modell, das Vorbild für viele Länder in und außerhalb Europas geworden ist“, erklärt Florian Berger abschließend.

Fotodownload: Bierland-Österreich.at

Rückfragehinweis:

Verband der Brauereien Österreichs

[email protected]

+43 1 7131505