Olga Flor und Hanno Millesi erhalten ›Kafka Preise‹ 2026

Klosterneuburg (OTS) -

Die Österreichische Franz Kafka-Gesellschaft vergibt die vom BMWKMS und der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ gemeinsam gestifteten >Kafka Preise<. Olga Flor erhält den mit Ꞓ 10.000 dotierten >Österreichischen Franz Kafka-Preis<; mit dem mit Ꞓ 5.000 dotierten >Odradek – Buchpreis zum Österreichischen Franz Kafka-Preis< wird Hanno Millesi geehrt.

In Olga Flor ehrt die Jury, bestehend aus Manfred Müller, Dana Pfeiferová, Peter Rosei, Katharina Strasser, Daniela Strigl und Norbert C. Wolf, »eine Schriftstellerin, die mit bewundernswerter Radikalität und Konsequenz die Wunden der Gegenwartsgesellschaft mit und in der Sprache aufspürt.«

Den >Odradek< erhält Hanno Millesi für seinen Roman »Zur Zeit der Schneefälle«, in dem eine surreale Situation »auf komisch-irritierende Weise den Blick auf die gebrechliche Einrichtung der Welt freigibt«.

Preisverleihung

Datum: 19.06.2026, 18:00 Uhr

Ort: Martinskeller der Pfarre St. Martin

Martinstraße 40

3400 Klosterneuburg

Österreich

URL: https://www.franzkafka.at