  • 18.05.2026, 12:58:02
  • /
  • OTS0086

Olga Flor und Hanno Millesi erhalten ›Kafka Preise‹ 2026

Preisverleihung am 19. Juni 2026 im Martinskeller in Klosterneuburg; Laudationes von Daniela Strigl für Olga Flor sowie von Olga Flor und Manfred Müller für Hanno Millesi.

Klosterneuburg (OTS) - 

Die Österreichische Franz Kafka-Gesellschaft vergibt die vom BMWKMS und der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ gemeinsam gestifteten >Kafka Preise<. Olga Flor erhält den mit Ꞓ 10.000 dotierten >Österreichischen Franz Kafka-Preis<; mit dem mit Ꞓ 5.000 dotierten >Odradek – Buchpreis zum Österreichischen Franz Kafka-Preis< wird Hanno Millesi geehrt.

In Olga Flor ehrt die Jury, bestehend aus Manfred Müller, Dana Pfeiferová, Peter Rosei, Katharina Strasser, Daniela Strigl und Norbert C. Wolf, »eine Schriftstellerin, die mit bewundernswerter Radikalität und Konsequenz die Wunden der Gegenwartsgesellschaft mit und in der Sprache aufspürt.«

Den >Odradek< erhält Hanno Millesi für seinen Roman »Zur Zeit der Schneefälle«, in dem eine surreale Situation »auf komisch-irritierende Weise den Blick auf die gebrechliche Einrichtung der Welt freigibt«.

Preisverleihung

Datum: 19.06.2026, 18:00 Uhr

Ort: Martinskeller der Pfarre St. Martin
Martinstraße 40
3400 Klosterneuburg
Österreich

URL: https://www.franzkafka.at

Anmeldung unbedingt erforderlich: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Franz Kafka-Gesellschaft
Dr. Manfred Müller (Präsident); Mag. Ursula Ebel, MA (Schriftführerin
)
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.franzkafka.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Freitag, 19.06.2026, 18:00]

Österreichische Franz Kafka Gesellschaft

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Franz Kafka-Gesellschaft
Dr. Manfred Müller (Präsident); Mag. Ursula Ebel, MA (Schriftführerin
)
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.franzkafka.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright