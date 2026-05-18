- 18.05.2026, 12:39:34
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Reminder: AT&S lädt zur Pressekonferenz zu den Jahreszahlen am 21. Mai in Wien
Das steirische Technologieunternehmen AT&S veröffentlicht das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025/26 und lädt zu einer Pressekonferenz. Anmeldeschluss ist heute.
Das steirische Technologieunternehmen AT&S veröffentlicht das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025/26 und lädt aus diesem Anlass zu einer Pressekonferenz. Anmeldeschluss ist heute.
Termin: Donnerstag, 21. Mai 2026, um 9.30 Uhr
Ort: Media Center der Industriellenvereinigung im Haus der Industrie in Wien
Adresse: Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien
CEO Michael Mertin und CFO Gerrit Steen präsentieren neben den aktuellen Zahlen Highlights aus den globalen AT&S-Standorten, geben Einblicke in die Hintergründe des gegenwärtigen AI-Booms und stehen für Fragen zur Verfügung.
Achtung! Wir bitten Medienvertreter um Anmeldung bis heute, 18. Mai, unter [email protected]
Wir freuen uns darauf, Sie in Wien zu begrüßen.
Gerald Reischl und das AT&S Corporate Communications Team
Rückfragen:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Telefon: +4366488592452
E-Mail: [email protected]
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions
AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net
Pressekonferenz AT&S Jahreszahlen Geschäftsjahr 2025/2026
CEO Michael Mertin und CFO Gerrit Steen präsentieren neben den aktuellen Zahlen Highlights aus den globalen AT&S-Standorten, geben Einblicke in die Hintergründe des gegenwärtigen AI-Booms und stehen für Fragen zur Verfügung.
Datum: 21.05.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Media Center der Industriellenvereinigung im Haus der Industrie in Wien
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Medienkontakt:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [email protected]
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
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