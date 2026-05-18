Reminder: AT&S lädt zur Pressekonferenz zu den Jahreszahlen am 21. Mai in Wien

Leoben (OTS) -

Das steirische Technologieunternehmen AT&S veröffentlicht das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025/26 und lädt aus diesem Anlass zu einer Pressekonferenz. Anmeldeschluss ist heute.

Termin: Donnerstag, 21. Mai 2026, um 9.30 Uhr

Ort: Media Center der Industriellenvereinigung im Haus der Industrie in Wien

Adresse: Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

CEO Michael Mertin und CFO Gerrit Steen präsentieren neben den aktuellen Zahlen Highlights aus den globalen AT&S-Standorten, geben Einblicke in die Hintergründe des gegenwärtigen AI-Booms und stehen für Fragen zur Verfügung.

Achtung! Wir bitten Medienvertreter um Anmeldung bis heute, 18. Mai, unter [email protected]

Wir freuen uns darauf, Sie in Wien zu begrüßen.

Gerald Reischl und das AT&S Corporate Communications Team

Rückfragen:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Telefon: +4366488592452

E-Mail: [email protected]

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Pressekonferenz AT&S Jahreszahlen Geschäftsjahr 2025/2026

CEO Michael Mertin und CFO Gerrit Steen präsentieren neben den aktuellen Zahlen Highlights aus den globalen AT&S-Standorten, geben Einblicke in die Hintergründe des gegenwärtigen AI-Booms und stehen für Fragen zur Verfügung.

Datum: 21.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Media Center der Industriellenvereinigung im Haus der Industrie in Wien

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Österreich