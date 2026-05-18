„Eine Beziehung darf niemals Angst machen“

Wien (OTS) -

Angst, Kontrolle, Abhängigkeit: Viele junge Frauen erleben Gewalt – oft im eigenen Umfeld. Mit dem neuen Ratgeber „Sicher leben in Österreich“ setzt der Verein PatInnen für alle ein klares Zeichen: Gewalt ist niemals in Ordnung – und Hilfe ist möglich.

Der Ratgeber richtet sich besonders an junge Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund und vermittelt in einfacher, verständlicher Form in verschiedenen Sprachen was Gewalt ist – auch dann, wenn sie nicht sichtbar ist. Denn Gewalt beginnt oft nicht mit Schlägen, sondern mit Kontrolle, Abwertung oder Einschüchterung. Eine der zentralen Botschaften des Ratgebers lautet daher: „Eine Beziehung basiert auf Respekt – nicht auf Angst.“

Präsentiert wurde der Ratgeber am 5. Mai 2026 gemeinsam mit First Lady Mag. Doris Schmidauer sowie Mag. Verena Schriebl aus dem Sozialministerium. Unter den Gästen waren PatInnen, Patentöchter und zahlreiche Interessierte.

„Junge Frauen, die nach Österreich gekommen sind, haben oft schon sehr viel Mut bewiesen. Wichtig ist, dass sie diesen Mut behalten und sich von niemandem entmutigen lassen. Der Ratgeber ‚Sicher leben in Österreich‘ und die Arbeit von ‚PatInnen für alle‘ geben Orientierung, stärken Selbstbestimmung und zeigen: Hilfe ist da.“ sagt Doris Schmidauer anlässlich der Präsentation.

Der Bedarf ist groß: Nach Schätzungen der Polizei findet Gewalt gegen Frauen unabhängig ihrer Herkunft in rund 90 % der Fälle im sozialen Nahbereich statt. (Quelle)

Für Frauen mit Flucht- oder Migrationserfahrung ist der Zugang zu frühzeitiger Hilfe oft erschwert – durch Sprachbarrieren, Unsicherheit oder fehlende Informationen. Hier setzt der Ratgeber an: Er informiert über Rechte, zeigt konkrete Auswege auf und macht Mut, frühzeitig Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

„Unsere Motivation war, junge Frauen nicht allein zu lassen: Viele kommen neu nach Österreich, ohne Netzwerk, mit wenig Sprachkenntnissen. Gemeinsam mit ihnen haben wir den Ratgeber entwickelt – mit dem Ziel, Beziehungen zu stärken und Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen.“ Mag. Erika Kudweis /Obfrau Verein PatInnen für alle

Der Ratgeber enthält neben verständlichen Erklärungen zu Gewaltformen auch praktische Tipps zur Gewaltprävention und Konfliktlösung im Alltag. Ziel ist es, Frauen zu stärken sich zu vernetzen um so selbstbestimmter leben zu können.

Der Ratgeber ist kostenlos erhältlich und kann von Organisationen und Einrichtungen in größerer Stückzahl bezogen werden.