Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 30. Mai, von 10:00 bis 20:00 veranstaltet das MQ bei freiem Eintritt das große und legendäre Familienfest: Den KinderKulturParcours. Das gesamte MuseumsQuartier mit seinen Institutionen kann dabei von Groß und Klein spielerisch entdeckt werden. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ werden heuer neue Formate geboten: Die Mitmachstation „Von Partyhut bis Festtagskrönchen!“ lädt zum kreativen Gestalten ein und bei der Rätselrallye „Eine Kutschfahrt durch das MQ“ können Besucher:innen alles über die spannende Geschichte des MuseumsQuartier erfahren.

Gleichzeitig können sich Besucher:innen wieder auf die Publikumslieblinge wie der Siebdruck-Workshop „Birds of Neubau“, der Miniatur-Segelboot-Workshop oder das Minigolf-Turnier von MQ Amore freuen.

MQ Institutionen mit vielfältigem Programm

Das Az W – Architekturzentrum Wien geht mit Wärmebildkameras auf die Suche nach dem kältesten Ort im MQ, im Leopold Museum kann die Ausstellung „Premiere! Die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank“ erkundet werden und gemeinsam mit dem mumok und dem MQ wird die Fassade zum Klingen gebracht. Die Kunsthalle Wien lädt zum funkelnden Gestalten ins Atelier, die Halle E&G gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Wiener Festwochen und im Tanzquartier Wien wird gemeinsam getanzt. Im ZOOM Kindermuseum entsteht eine fantasievolle Murmellandschaft, während im DSCHUNGEL WIEN T-Shirts individuell bedruckt werden können.

Alle Workshops, Performances, Konzerte und vieles mehr sind im begleitenden Programmheft zusammengestellt. >> hier downloaden

Infos

KinderKulturParcours: Ein Familienfest im MQ

Wann: 30. Mai, 10:00 – 20:00

Wo: MQ Höfe und MQ Institutionen

Programmheft und Bilder zum Download unter mqw.at/presse

Mit Unterstützung von der WIENER STÄDTISCHE Versicherung

KinderKulturParcours 2026

Am Samstag, dem 30. Mai, von 10:00 bis 20:00 veranstaltet das MQ bei freiem Eintritt das große und legendäre Familienfest: Den KinderKulturParcours.

Datum: 30.05.2026, 10:00 Uhr - 30.05.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: MuseumsQuartier Wien

URL: https://www.mqw.at/de/programm/kinderkulturparcours/