- 18.05.2026, 12:27:32
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KinderKulturParcours 2026
Ein Familienfest im MuseumsQuartier | 30. Mai, 10:00 – 20:00
Am Samstag, dem 30. Mai, von 10:00 bis 20:00 veranstaltet das MQ bei freiem Eintritt das große und legendäre Familienfest: Den KinderKulturParcours. Das gesamte MuseumsQuartier mit seinen Institutionen kann dabei von Groß und Klein spielerisch entdeckt werden. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ werden heuer neue Formate geboten: Die Mitmachstation „Von Partyhut bis Festtagskrönchen!“ lädt zum kreativen Gestalten ein und bei der Rätselrallye „Eine Kutschfahrt durch das MQ“ können Besucher:innen alles über die spannende Geschichte des MuseumsQuartier erfahren.
Gleichzeitig können sich Besucher:innen wieder auf die Publikumslieblinge wie der Siebdruck-Workshop „Birds of Neubau“, der Miniatur-Segelboot-Workshop oder das Minigolf-Turnier von MQ Amore freuen.
MQ Institutionen mit vielfältigem Programm
Das Az W – Architekturzentrum Wien geht mit Wärmebildkameras auf die Suche nach dem kältesten Ort im MQ, im Leopold Museum kann die Ausstellung „Premiere! Die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank“ erkundet werden und gemeinsam mit dem mumok und dem MQ wird die Fassade zum Klingen gebracht. Die Kunsthalle Wien lädt zum funkelnden Gestalten ins Atelier, die Halle E&G gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Wiener Festwochen und im Tanzquartier Wien wird gemeinsam getanzt. Im ZOOM Kindermuseum entsteht eine fantasievolle Murmellandschaft, während im DSCHUNGEL WIEN T-Shirts individuell bedruckt werden können.
Alle Workshops, Performances, Konzerte und vieles mehr sind im begleitenden Programmheft zusammengestellt. >> hier downloaden
Infos
KinderKulturParcours: Ein Familienfest im MQ
Wann: 30. Mai, 10:00 – 20:00
Wo: MQ Höfe und MQ Institutionen
Programmheft und Bilder zum Download unter mqw.at/presse
Mit Unterstützung von der WIENER STÄDTISCHE Versicherung
KinderKulturParcours 2026
Am Samstag, dem 30. Mai, von 10:00 bis 20:00 veranstaltet das MQ bei freiem Eintritt das große und legendäre Familienfest: Den KinderKulturParcours.
Datum: 30.05.2026, 10:00 Uhr - 30.05.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: MuseumsQuartier Wien
URL: https://www.mqw.at/de/programm/kinderkulturparcours/
Rückfragen & Kontakt
MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
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