  • 18.05.2026, 12:11:04
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BNP Paribas Cardif feiert 30 Jahre in Österreich

BNP Paribas Cardif in Österreich // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182575 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Wien (OTS) - 

Seit 1996 entwickelt BNP Paribas Cardif in Österreich gemeinsam mit Partnern aus den Branchen Banking, Finanzdienstleistungen, Automotive, Handel und Telekommunikation maßgeschneiderte Versicherungslösungen zum Schutz vor finanziellen Verlusten. Als Spezialist für die Absicherung von Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit unterstützt das Unternehmen Menschen dabei, Einkommensausfälle abzufedern und finanzielle Stabilität zu sichern. Ein zentraler Schwerpunkt liegt dabei auf Lösungen zur Kreditabsicherung durch umfassenden Schutz vor Zahlungsausfällen. Zudem werden innovative Produkte für alltagsrelevante Risiken einer zunehmend digitalen und vernetzten Lebenswelt angeboten. So werden etwa die Bereiche Cyber-Schutz, Kaufpreisabsicherung, Garantieverlängerung, Geräteschutz, Haushalts- und Reiseversicherung sowie Absicherung persönlicher Gegenstände zu zielgruppengerechten Versicherungspaketen gebündelt.

Der Rückblick auf drei Jahrzehnte zeigt eine konsequente Ausrichtung auf Kundennutzen und starke Partnerschaften. Durch Co-Creation, Data-Analytics sowie innovative Plug-&-Play-Technologien entstehen Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Customer Journeys der Vertriebspartner integrieren und messbaren Mehrwert schaffen. Die hohe Servicequalität spiegelt sich in kontinuierlich positiven Rückmeldungen wider und wird seit Jahren durch wiederholte Auszeichnungen für besonderen Kundenservice bestätigt.

Gestützt wird die lokale Präsenz durch die internationale Stärke des Versicherers: Als Teil der BNP Paribas Gruppe ist BNP Paribas Cardif in mehr als 30 Ländern aktiv und arbeitet weltweit mit einem breiten Netzwerk an Vertriebspartnern zusammen. 2025 erzielte das Unternehmen Bruttoprämien von 40,5 Milliarden Euro (+12 %) – ein Ergebnis, das die Dynamik des Geschäftsmodells unterstreicht.

„Seit 30 Jahren stehen bei BNP Paribas Cardif in Österreich Kundenorientierung, starke Partnerschaften und Innovation im Mittelpunkt“, erklärt Florian Wally, CEO von BNP Paribas Cardif in Österreich. „Diesen Kurs führen wir konsequent weiter – mit schlanken Customer Journeys, einfachen Produkten und exzellentem Kundenservice. Getragen wird dieser Anspruch von engagierten Teams mit lösungs- und vertriebsorientiertem Mindset sowie hoher fachlicher Kompetenz.“

Damit unterstreicht BNP Paribas Cardif in Österreich auch nach 30 Jahren seine Position als verlässlicher Partner für nachhaltige und zukunftsorientierte Versicherungslösungen am österreichischen Markt.

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*Source: Aon’s Strategy and Technology Group (formerly Finaccord) – 2025

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