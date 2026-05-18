Vorschau auf den 14. Wiener Gemeinderat am 19. Mai

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag, 19. Mai 2026 tritt der Wiener Gemeinderat zu seiner 14. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird um 9 Uhr im Sitzungssaal des Wiener Rathauses mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Kostenrechnungsmodell für städtische Kindergärten; Ergänzende Maßnahmen zu Alkoholverbotszonen; Auftritt von Mitarbeiter*innen der Berufsrettung Wien bei einem ESC-Video; 30 Jahre Wiener Gleichbehandlungsgesetz; Reduktion ärztlicher Überstunden beim WiGeV.

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Eingebracht wurde das Thema von der SPÖ, es lautet: „Sportstadt Wien: Vielfalt ist unsere Disziplin – Breitensport, Frauenpower, Inklusion und Gewaltschutz“.

Gegenstand der Hauptdebatte ist der Tätigkeitsbericht 2025 des Stadtrechnungshofes.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.

Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red