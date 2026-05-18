- 18.05.2026, 10:46:32
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REMINDER PK – „Das Wiener Spitalskonzept 2040“: Reformvorschläge und Lösungsansätze für eine zeitgemäße Spitalslandschaft
Die Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert mit dem „Wiener Spitalskonzept 2040“ praxisnahe Reformideen und Lösungsansätze für eine zeitgemäße Spitalslandschaft, die die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Spitzenmedizin nachhaltig garantiert.
Ihre Gesprächspartner*innen sind:
- Eduardo Maldonado-González
Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und
Obmann der Kurie angestellte Ärzte
- Lisa Leutgeb
1. Stellvertretende Obfrau der Kurie angestellte Ärzte
- Dieter Kölle
2. Stellvertretender Obmann der Kurie angestellte Ärzte
- Benjamin Glaser
Finanzreferent der Kurie angestellte Ärzte
Datum: Dienstag, 19. Mai 2026, 9.30 Uhr
Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, 5. Stock
Bitte um Voranmeldung unter [email protected]
Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).
Rückfragen & Kontakt
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Kathrin McEwen
Telefon: 0664-9697526
E-Mail: [email protected]
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