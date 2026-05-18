REMINDER PK – „Das Wiener Spitalskonzept 2040“: Reformvorschläge und Lösungsansätze für eine zeitgemäße Spitalslandschaft

Wien (OTS) -

Die Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert mit dem „Wiener Spitalskonzept 2040“ praxisnahe Reformideen und Lösungsansätze für eine zeitgemäße Spitalslandschaft, die die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Spitzenmedizin nachhaltig garantiert.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

- Eduardo Maldonado-González

Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und

Obmann der Kurie angestellte Ärzte

- Lisa Leutgeb

1. Stellvertretende Obfrau der Kurie angestellte Ärzte

- Dieter Kölle

2. Stellvertretender Obmann der Kurie angestellte Ärzte

- Benjamin Glaser

Finanzreferent der Kurie angestellte Ärzte

Datum: Dienstag, 19. Mai 2026, 9.30 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, 5. Stock



Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).