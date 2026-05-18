Lotto: Dreifachjackpot mit 3,1 Millionen Euro in Niederösterreich geknackt

Wien (OTS) -

Unangefochten gewann ein:e Niederösterreicher:in die Lotto Ziehung vom vergangenen Sonntag, denn ihm bzw. ihr gelang ein Solo-Sechser bei „6 aus 45“, und dahinter gab es lange nichts: Keinen Fünfer mit Zusatzzahl, keinen Sechser bei Lotto Plus und auch keinen Joker.

Gleich mit dem ersten von vier Quicktipps gelang es jener bzw. jenem Niederösterreicher:in aus dem Industrieviertel, den einzigen Sechser der Runde zu tippen und damit den Dreifachjackpot im Alleingang zu knacken. Die Gutschrift auf dem Gewinnkonto beträgt somit mehr als 3,1 Millionen Euro.

Weniger war beim Fünfer mit Zusatzzahl los, denn hier gab es keine:n Gewinner:in. Damit geht es hier in der nächsten Runde um einen Jackpot, und am Mittwoch warten rund 180.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus hat es keine Quittung mit den „sechs Richtigen“ gegeben, und das wiederum freut die 52 Gewinner:innen eines Fünfers insofern, als dass auf sie die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Somit erhält jede:r von ihnen knapp 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Ohne Gewinn im ersten Rang endete auch die Joker Ziehung. Damit wartet hier am Mittwoch ein Jackpot, und das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl wäre im Falle eines Sologewinnes voraussichtlich rund 350.000 Euro wert.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 17. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen