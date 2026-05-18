Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 20. Mai, stellt Florian Klenk ab 19.30 Uhr im Café Harlekin in Mistelbach sein Buch „Ausreden. Elfriede Blauensteiner – Ein Bekenntnis“ über die 1996 verhaftete und später wegen mehrfachen Mordes an Pflegefällen und Partnern verurteilte „schwarze Witwe“ vor. Nähere Informationen bei Kral Mistelbach unter 02572/2779 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Mittwoch, 20. Mai, ist ab 19 Uhr im Kulturpavillon Radlbrunn Herbert Prohaska zu Gast, der anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft unter dem Motto „Sie erzählen, was sie erlebten!“ ein Gespräch mit Erwin Pröll führt (Moderation: Rainer Pariasek). Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

Das Lastkrafttheater setzt seine diesjährige Tournee mit „Umsonst!“ von Johann Nestroy in der Regie von Nicole Fendesack am Mittwoch, 20. Mai, ab 19.30 Uhr am Florianiplatz in Gerersdorf fort. Die nächsten Stationen sind am Donnerstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr der Hauptplatz von Retz und am Freitag, 22. Mai, ab 19.30 Uhr beachPOLT in Höflein. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail [email protected] und www.lastkrafttheater.com.

Im Stadttheater Wiener Neustadt gastiert am Mittwoch, 20. Mai, ab 19.30 Uhr das Landestheater Niederösterreich mit der Uraufführung von „Speed – Auf den letzten Metern“ von Sarah Viktoria Frick und Martin Vischer. Am Dienstag, 26., und Mittwoch, 27. Mai, spielt dann das Landestheater jeweils ab 10.30 Uhr in Schulvorstellungen „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn in einer Fassung von Raoul Biltgen. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Das Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf setzt seine „Drei Tage Kultur für die junge Generation“ am Mittwoch, 20. Mai, mit Christoph Kulmer und „Die Zaubershow“ fort. Am Donnerstag, 21. Mai, heißt es dann noch mit dem Zirkus Uftata „So ein Zirkus“. Beginn ist jeweils um 10.15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Am Donnerstag, 21. Mai, präsentieren Nataša Mirković und Matthias Loibner ab 19.30 Uhr im Pop Up Kunstfreiraum Stachel in Neulengbach mit Stimme und Drehleier ihre Kunstintervention „Das kleine Ich bin ich“ nach dem Buch von Mira Lobe. Nähere Informationen unter 065054/97625 bzw. 067656/09802, e-mail [email protected] und www.stachel.art.

Eine Fusion aus Konzert und Tanz-Performance steht am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten auf dem Programm: In „Atlas Song“ verschmelzen Choreografien von Imre und Marne van Opstal mit Musik von Anna von Hausswolff und kreieren in der Produktion der GöteborgsOperans Danskompani gemeinsam eine Symbiose der Künste, die Tanz und Live-Musik erlebbar macht. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach zeigen Anita Köchl und Edi Jäger am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. Mai, in „Loriot Meisterwerke“, warum Männer und Frauen nicht zusammenpassen. Am Samstag, 23. Mai, bringt dann die Kabarettistin Katrin Winkler-Jandl Ausschnitte ihres neuen Programms „Besser wie nix“ auf die Bühne. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail [email protected] und www.hoftheater.at.

Im Schloss Kottingbrunn blicken Flo und Wisch am Donnerstag, 21. Mai, in „Humorwürmer“ auf ihr Repertoire der letzten zehn Jahre zurück. Ein weiteres „Best of“ gibt es am Freitag, 22. Mai, wenn der Magier, Moderator und Entertainer Paul Sommersguter die magischsten und lustigsten Momente aus über 20 Jahren Zauberkunst präsentiert. Aus zwei Jahrzehnten stammen auch die „Mikromann“-Fragen, die Tom Walek für sein erstes Bühnenprogramm „Es kann jeden treffen“ ausgesucht hat, das dann am Montag, 25. Mai, auf dem Spielplan steht. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Am Freitag, 22. Mai, wird ab 19 Uhr in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen der Roman „Die Liste der Lebenden“ von Stefan Kutzenberger über die Geschichte einer unerkannten Liebe zwischen zwei Menschen vorgestellt, die erst im Angesicht des Todes begreifen, wie eng sie einander verbunden sind. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at.

Gelesen wird am Freitag, 22. Mai, auch in der Stadtbücherei Krems, wo ab 14.30 Uhr eine englische Kinderlesung auf der „Magischen Treppe“ zum Zuhören, Staunen und Mitmachen einlädt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

Beim Kopal-Gewerbegebiet in St. Pölten setzt der Circus Pikard am Freitag, 22. Mai, ab 16 Uhr die Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ fort. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier auch noch am 23. und 30. Mai jeweils ab 16 Uhr sowie am 24., 25. und 31. Mai jeweils ab 14 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

Am Samstag, 23. Mai, übersiedelt das „Pfingstspiel“ von Florentina Holzinger, eine Produktion der Wiener Festwochen, nach dem ersten Teil, „Oratorium für Körper und Maschinen", beim Wiener Eislauf-Verein nach Schloss Prinzendorf, wo in Anlehnung an Hermann Nitsch das „Letztes Abendmahl" auf dem Programm steht. Beginn ist um 15.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5892211 und www.festwochen.at.

Am Sonntag, 24. Mai, lädt die Galerie am Lieglweg in Neulengbach im Rahmen der Ausstellung „Farbenspiel“ von Maria Budweiser ab 17 Uhr zu „Without the Power & Widerhall“, einer Lesung in englischer Sprache von John Valliere, und zur Vorstellung der Lyrikzeitschrift „zumal“ durch Johannes Schmid. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail [email protected] und www.galerieamlieglweg.at.

Am Pfingstmontag, 25. Mai, setzt der diesjährige „Klangraum Waidhofen“ sein Programm mit Philipp Hochmair und seinem „Jedermann Reloaded 2.0“ nach Hugo von Hofmannsthal fort. Beginn im Plenkersaal in Waidhofen an der Ybbs ist um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511 und e-mail [email protected] bzw. www.klangraeume.at.

Am Dienstag, 26. Mai, präsentiert der Abend „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ ab 19.30 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt Fußballgeschichte(n), Humor und Live-Musik von Pete Art & Band. Nähere Informationen und Karten unter 02622/22360-10, e-mail [email protected] und www.arenanova.com.

Schließlich beendet die Bibliothek im Zentrum in Wiener Neustadt ihren „Krimimonat Mai“ am Dienstag, 26. Mai, mit Angelika Szivatz und ihrem am Wolfgangsee spielenden Krimi „Tödliches Gspusi: Mord zwischen Tratsch und Torte“. Beginn ist um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 050/4219 und www.fhwn.ac.at/hochschule/infrastruktur/bibliothek/bibliothek-im-zentrum.