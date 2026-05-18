  • 18.05.2026, 09:00:56
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Döbling wird bunt: Calle Libre Festival bringt „In-Equality“ in den 19. Bezirk

Wien (OTS) - 

Zum 13. Mal verwandelt das Street Art Festival Calle Libre Wien in eine öffentlich zugängliche Freiluftgalerie. Von 18. Mai bis 06. Juni 2026 wird im 19. Bezirk gemalt. Internationale Künstler:innen realisieren großformatige Wandarbeiten, begleitet von Touren, Workshops und Veranstaltungen. Inhaltlicher Ausgangspunkt ist das Festivalthema „In-Equality“, das Ungleichheiten sichtbar macht und zugleich die verbindende Idee von Gleichheit in den öffentlichen Raum trägt.

Calle Libre lädt dazu ein, den öffentlichen Raum durch zeitgenössische Street Art neu zu entdecken: „Wir bespielen heuer bewusst einen urbanen Raum, der bislang nur selten mit Street Art in Berührung kam. Unter dem Titel ‚In Equality‘ geht es uns darum, unterschiedliche Formen von Ungleichheit zu thematisieren und im öffentlichen Raum sichtbar zu machen“, so Jakob Kattner, Gründer und Kurator von Calle Libre.

Im Vorfeld des Festivals Rahmen des Eurovision Song Contests verwandelte Okuda San Miguel bereits den leerstehenden APA-Turm zum größten Wandgemälde Österreichs.

Calle Libre Festival "In-Equality"

Datum: 18.05.2026 - 06.06.2026

Art: Ausstellungen

Ort: Döbling

URL: https://www.callelibre.at

Calle Libre Festival "In-Equality"

Rückfragen & Kontakt

Jakob Kattner
Telefon: +43 699 11 33 58 84
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.callelibre.at

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