Café Central ist Instagram-Favorit unter Wiens Kaffeehäusern

Wien (OTS) -

Das Café Central ist das mit Abstand beliebteste Alt-Wiener Kaffeehaus auf der Fotoplattform Instagram. Zum Stichtag 22. April 2026 waren dem Hashtag des Traditionshauses 73.080 Postings zugeordnet. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Café Demel mit 28.890 und das Café Sacher mit 23.750 Postings. Das ergab eine Auswertung des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm, für die mehr als 50 traditionelle Wiener Kaffeehäuser bzw. deren Hashtag-Präsenz im sozialen Netzwerk Instagram analysiert wurden.

Instagram-Star Café Central

Mit 73.080 Postings führt das Café Central das Instagram-Ranking mit Abstand an. Kein anderes Alt-Wiener Kaffeehaus erreicht eine vergleichbare Sichtbarkeit auf der Social Media Plattform. Und das sogar, obwohl das 1876 gegründete Haus in der Wiener Herrengasse derzeit wegen Umbauarbeiten bis Herbst geschlossen ist. Das dazugehörige Ausweichquartier, das Pop-up „Café Decentral“, kommt zum selben Stichtag auf weniger als 100 Einträge.

Kaiserlicher Charme und Kaiserschmarrn to go

Auf den Plätzen zwei und drei folgen weitere Aushängeschilder der Wiener Kaffeehauskultur: Die bereits zu K.u.K.-Zeiten beliebten Cafés Demel und Sacher kommen zum Stichtag auf 28.890 bzw. 23.750 Postings auf Instagram. Beide Häuser profitieren von ihrer zentralen Lage im 1. Bezirk und der starken touristischen Nachfrage. Besonders beliebt bei fotografierenden Kundinnen und Kunden zeigt sich dabei der Kaiserschmarrn to go, den das Café Demel über einen eigenen Straßenverkauf anbietet.

Ringstraßencafés ohne Podestplatz

Mit 15.200 Postings positioniert sich das Café Landtmann auf Rang vier. Das 1873 eröffnete Kaffeehaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Burgtheater, der Universität Wien sowie dem Rathauspark und ist ein traditioneller Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Journalismus. In der digitalen Sichtbarkeit liegt „das Landtmann” jedoch bereits deutlich hinter den Top drei zurück.

Für Hashtags mit 5.000 bis 10.000 Beiträgen stellt Instagram keine exakten Werte bereit; die folgenden Cafés wurden daher für das APA-Comm-Ranking gesammelt auf Platz 5 eingeordnet: Café Hawelka, Café Mozart, Café Museum, Café Savoy, Café Sperl, Kleines Café. Die Anzahl der Instagram-Postings zu diesen Kaffeehäusern bewegt sich im Bereich von 5.000 bis 10.000.

Top-10-Wiener-Kaffeehäuser nach Hashtags auf Instagram

1. Platz: Café Central (73.080 Postings)

2. Platz: Café Demel (28.890 Postings)

3. Platz: Café Sacher (23.750 Postings)

4. Platz: Café Landtmann (15.200 Postings)

Plätze 5 bis 10: Café Hawelka, Café Mozart, Café Museum, Café Savoy, Café Sperl, Kleines Café (5.000-10.000 Postings)

Methode

Die Kennzahlen basieren auf einer Auswertung öffentlich verfügbarer Instagram-Postings anhand der jeweiligen Hashtags. Der Anteil mehrfach verwendeter Hashtags (z.B. Café Central in Madrid vs. Café Central in Wien) wurde anhand von Stichproben errechnet. Die Präsenz internationaler Kaffeehausketten und nach 1960 eröffneter Kaffeehäuser wurde im Zuge der APA-Comm-Analyse nicht untersucht.

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