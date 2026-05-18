ViennaEstate feiert Geburtstag: 20 Jahre Stabilität, Substanz & Strategie

Wien (OTS) -

Seit 17. Mai 2006 schreibt die ViennaEstate ihre Erfolgsgeschichte, die im Umfeld der Wiener Privatbank SE begann: Satzung und Hauptversammlungsbeschluss dokumentieren an diesem Tag die Neugründung einer Immobilienfirma. Die Eintragung ins Firmenbuch erfolgte dann am 20. Juli 2006. Aus diesem ersten Schritt entwickelte sich eine Unternehmensgruppe, die Immobilien nicht nur verwaltet, sondern entlang des gesamten Lebenszyklus denkt: strategisch, kaufmännisch und operativ.

Wien, 18. Mai 2026 – Mit dem Gründungsbeschluss begann ein Weg, der aus einer jungen Gesellschaft Schritt für Schritt eine Unternehmensgruppe formte: mit klaren Prozessen, gewachsener Expertise und einem Geschäftsmodell, das bewusst auf Substanz und langfristige Handlungsfähigkeit setzt. Der Aufbau war anspruchsvoll. Doch steht die ViennaEstate heute für ein integriertes Leistungsversprechen entlang des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie – von Asset Management über Hausverwaltung und Maklerwesen bis zu bautechnischen Sonderdienstleistungen. Vorstandsvorsitzender Mag. Peter Lazar dazu: „20 Jahre ViennaEstate sind für mich vor allem eine Geschichte der Haltung: Wir sind gewachsen, ohne uns zu verbiegen. Stets mit einem klaren Fokus auf Substanz, Verantwortung und Teamleistung. Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheiten hat sich gezeigt, wie stark ein ruhiges, konsequent umgesetztes Geschäftsmodell sein kann.“

Wachstum über zwei Jahrzehnte hinweg: nicht sprunghaft, dafür konsequent

So entwickelte sich eine integrierte Unternehmensgruppe, in der Know-how, Prozesse und Verantwortung ineinandergreifen und die gerade in anspruchsvollen Marktphasen verdeutlicht, was nachhaltiger Aufbau bedeutet: Stabilität, Verlässlichkeit und Umsetzungskraft. „Wenn man auf 20 Jahre zurückblickt, bleiben nicht einzelne Deals in Erinnerung, sondern das, was man gemeinsam aufgebaut hat: Prozesse, Vertrauen und ein Unternehmen, das auch unter Druck handlungsfähig bleibt. Wir stehen heute für integrierte Immobilienkompetenz und für die Überzeugung, dass Qualität am Ende immer der stabilste Erfolgsfaktor ist“, betont Vorstand Helmut Dietler, der seit 2014 im Vorstand tätig ist. Er ergänzt: „Wir bedanken uns vor allem bei allen ViennaEstate-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement – ohne ihre Verlässlichkeit wären wir nicht dort, wo wir heute stehen.“

Einige unserer Stationen haben wir in der nachfolgenden Meilenstein-Übersicht kompakt zusammengefasst: klicken Sie hier!

Über die ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine zwanzigjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro Assets under Management und bietet gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette – von Asset Management über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements: vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

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Der Geschäftsbericht 2025 ist unter → https://www.viennaestate.com/downloads online abrufbar.