AVISO: Rückblick auf die ESC-Woche aus polizeilicher Sicht

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Polizeivizepräsident Dieter Csefan geben am 18. Mai 2026 um 9:15 Uhr einen Rückblick auf die ESC-Woche aus polizeilicher Sicht

Wann: 18. Mai 2026, 9:15 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

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