- 17.05.2026, 15:00:33
- /
- OTS0016
AVISO: Rückblick auf die ESC-Woche aus polizeilicher Sicht
Pressekonferenz im Innenministerium am 18. Mai 2026, 9:15 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Polizeivizepräsident Dieter Csefan geben am 18. Mai 2026 um 9:15 Uhr einen Rückblick auf die ESC-Woche aus polizeilicher Sicht
Wann: 18. Mai 2026, 9:15 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4aevffnf
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN