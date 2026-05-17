  • 17.05.2026, 15:00:33
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AVISO: Rückblick auf die ESC-Woche aus polizeilicher Sicht

Pressekonferenz im Innenministerium am 18. Mai 2026, 9:15 Uhr

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Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Polizeivizepräsident Dieter Csefan geben am 18. Mai 2026 um 9:15 Uhr einen Rückblick auf die ESC-Woche aus polizeilicher Sicht

Wann: 18. Mai 2026, 9:15 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4aevffnf

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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

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