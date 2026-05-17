  • 17.05.2026, 13:30:32
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Aktionswoche Rettungsdienst

Rettungsdienst vor den Vorhang: BVRD.at initiiert von 18. bis 24. Mai 2026 die österreichweite „Aktionswoche Rettungsdienst“

Linz (OTS) - 

Wenn Menschen Hilfe brauchen, ist der Rettungsdienst da. Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Um die Bedeutung dieser unverzichtbaren Säule der Gesundheitsversorgung sichtbar zu machen, initiiert der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) von 18. bis 24. Mai 2026 österreichweit die „Aktionswoche Rettungsdienst“.

Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu schaffen, Potenziale aufzuzeigen und den Dialog zwischen Fachwelt, Politik und Gesellschaft zu stärken. Im Fokus stehen die Menschen hinter dem Rettungsdienst.

Neben zahlreichen Aktivitäten und Aktionen in ganz Österreich zählen eine international besetzte, hochkarätige Fachtagung am 20. Mai 2026 im Linzer Landhaus sowie ein Austauschformat am 22. Mai 2026 im Parlament in Wien zu den Höhepunkten. Dort kommen Sanitäter:innen direkt mit politischen Entscheidungsträger:innen ins Gespräch.

„Die Aktionswoche verbindet Einsatzrealität, Öffentlichkeit und Politik und rückt den Rettungsdienst als unverzichtbaren Teil unserer Versorgung in den Mittelpunkt“, so Clemens Kaltenberger, Präsident des BVRD.at.

Alle Informationen zur Aktionswoche finden sich unter: www.bvrd.at/emsweek

Aktionswoche Rettungsdienst

Rückfragen & Kontakt

Bundesverband Rettungsdienst BVRD.at
T: +43 732 205 286 | M: +43 676 912 2819
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bvrd.at

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