  • 17.05.2026, 12:11:02
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Marchetti: „Verlängerung des Agrardiesels leistet entscheidenden Beitrag für leistbare Lebensmittel“

Agrardiesel ist Grundlage für Versorgungssicherheit, Kampf gegen Inflation und Arbeit am Aufschwung

Wien (OTS) - 

„Die Verlängerung des Agrardiesels leistet einen entscheidenden Beitrag für leistbare Lebensmittel. Die hohen Energie- und Treibstoffpreise infolge des Iran-Kriegs treffen auch die heimische Landwirtschaft und schlagen sich in steigenden Kosten für die Lebensmittelproduktion nieder. Die Volkspartei mit Bundeskanzler Christian Stocker und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat umsichtig reagiert und gegengesteuert: Mit der Verlängerung des Agrardiesels erhalten Österreichs Bäuerinnen und Bauern rasch und unbürokratisch die Unterstützung, die sie in diesen herausfordernden Zeiten brauchen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Der Agrardiesel veranschaulicht, wie eine einzige Maßnahme eine große Wirkung für die gesamte Gesellschaft entfalten kann. Denn leistbare Energiepreise in der Landwirtschaft sind inflationswirksam und beeinflussen direkt die Lebensmittelpreise. Die Fortführung des Agrardiesels ist eine wichtige Maßnahme für die Versorgungssicherheit und somit für den Aufschwung Österreichs“, so Marchetti abschließend.

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