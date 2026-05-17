Die Weinwelt schaut auf Wien

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 16. Mai 2026, ging in der HOFBURG Vienna die feierliche Eröffnung des dreitägigen internationalen Weinfestivals VieVinum über die Bühne. Bereits am ersten Tag nützten weinenthusiastische Besucher:innen aus 52 Nationen die Gelegenheit, die Weine von rund 550 Aussteller:innen zu verkosten und an zahlreichen Side Events teilzunehmen.

Alle zwei Jahre wird Wien zum Mittelpunkt der internationalen Weinwelt – wenn Österreichs Winzer:innen in der HOFBURG Vienna mit dem Klang des guten Weins locken. In einem feierlichen Festakt hob Dr. Johannes Abentung, Generalsekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, das Wesen des Weins als nicht kopierbares Naturprodukt hervor und unterstrich seine kulturelle, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Bedeutung.

Die Wiege des Weins

Auch Weingüter aus zahlreichen Ländern der Welt reichen auf der VieVinum ihre Weine zur Verkostung, aus denen Georgien als Gastland hervorstrahlt. Exzellenz Alexander Maisuradze, Botschafter von Georgien, hob in seiner Rede den identitätsstiftenden Aspekt des Weins in seinem Land hervor, das mit einer 8.000 Jahre währenden Weintradition als Wiege des Weins gilt.

Zu den weiteren Highlights der VieVinum zählen das Trendthema Zero, mit rund 80 alkoholfreien Produkten und einer Fülle an hochkarätig besetzten Diskussionsrunden. Besondere Auftritte stehen weiters von Wein Steiermark unter dem Motto „Best of Sauvignon Blanc“ (So., 17. Mai) und von der Jugendinitiative von Wein Burgenland unter dem Motto „Junges Burgenland – Next Generation“ (Mo., 18. Mai) mit speziellen Verkostungszonen auf dem Programm.

Wer für Sonntag & Montag noch keine Karte hat, kann diese an der Tageskassa erwerben oder online unter www.vievinum.at/tickets .

Geöffnet ist die VieVinum von 13 bis 18 Uhr, für Fachpublikum von 09 bis 18 Uhr.