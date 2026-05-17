Rekord seit 2015: Bis zu 1,684 Millionen sahen das große Finale des Eurovision Song Contest 2026 in ORF 1

Wien (OTS) -

Dara aus Bulgarien ist die ESC-Queen von Wien – und eine Rekordkulisse war via ORF dabei! Die spektakuläre Finalshow des 70. Eurovision Song Contest 2026, die von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderiert wurde und live ab 21.00 Uhr in ORF 1 zu sehen war, wollten sich bis zu 1,684 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von bis zu 64 Prozent (12+) bei der Präsentation der Songs nicht entgehen lassen. Im Schnitt sahen 1,535.000 bei 56 Prozent Marktanteil die Präsentation der Songs. Der Sendungsteil mit den Songs 8 bis 15, in dem mit Startnummer 12 „Bangaranga“ lief, war mit 1.573.000 der reichweitenstärkste seit dem ESC 2015 in Wien – Rekord!

Dass der ESC besonders beim jungen Publikum ein TV-Hit ist, zeigen allein schon die Marktanteile bei den einzelnen Auftritten: 69 Prozent der Zwölf- bis 49-Jährigen und 78 Prozent der Zwölf- bis 29-Jährigen, die gestern Abend fernsahen, verfolgten die Auftritte in ORF 1. Auch das Voting von Fachjury und Publikum war ein Publikumsmagnet: Die Punktevergabe um 23.50 Uhr sahen im Durchschnitt 1,443 Millionen, sie erzielte damit einen Marktanteil von 72 Prozent (12+), 78 Prozent (12-49) bzw. 90 Prozent (12-29). Die anschließende Entscheidung kam auf durchschnittlich 1.439.000 Zuseher:innen bei 78/82/93 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12+/12-49/12-29.

Rekord auch beim ESC-Livestream: Rund 100.000 waren via Livestream bei der ORF-Übertragung dabei. Damit ist der ESC 2026 der stärkste ESC-Livestream seit Einführung der AGTT Streaming-Messung im Jahr 2017. Wer nicht dabei war: Auf ORF ON gibt es die Shows und das Rundum-Programm zum ESC in einer umfangreichen ESC-Videokollektion zum Nachschauen.

Insgesamt verfolgten 3,268 Millionen Zuschauer:innen, das sind 43 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis), den ESC-Finalabend in ORF 1.

Groß auch das Interesse in Deutschland: In der ARD sahen 8,18 Millionen Zusehende bei 42,8 Prozent Marktanteil die ORF-Übertragung aus der Wiener Stadthalle.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Mit der Ausrichtung des 70. Eurovision Song Contest hat der ORF ein internationales Großereignis realisiert, das von Millionen Menschen weltweit verfolgt wurde. Die Jubiläumsausgabe des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wofür der ORF steht: für kulturelle Vielfalt, Offenheit und erfolgreiche Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg. Dank der hervorragenden Kooperation mit der Stadt Wien, der EBU, den Delegationen sowie zahlreichen Partnern konnte der Wettbewerb auf höchstem Niveau umgesetzt werden – dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Mein besonderer Dank gilt zudem dem engagierten ORF-Team, das den ESC mit großem Einsatz, hoher Motivation und viel Liebe zum Detail in den vergangenen Monaten vorbereitet und abgewickelt hat. Das Ergebnis ist eine ORF-Produktion, die einmal mehr verdeutlicht, wie bedeutend und international erfolgreich öffentlich-rechtliche Programmangebote sind.“

ORF-Fernsehdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien hat gezeigt, was der ORF leisten kann, wenn viele Zahnräder perfekt ineinandergreifen. Kreative Spitzenleistungen, modernste Eventtechnik und hochmotivierte Mitarbeiter:innen haben das 70. Jubliäum der weltgrößten Musikshow zu einem einzigartigen TV-Erlebnis gemacht. Getragen vom Motto ‚United by Music‘ war es unser Ziel, eine Show zu gestalten, die Delegationen, Publikum und Länder näher zusammenbringt. Mit neun fulminanten Shows ist es uns gelungen, nicht nur die Künstler:innen aller teilnehmenden Länder eindrucksvoll in Szene zu setzen, sondern das Publikum auch mit hochkarätigen internationalen und heimischen Opening und Interval Acts zu begeistern. So entstand eine einzigartige Verbindung zwischen der Vielfalt des Eurovision Song Contest und der musikalischen Identität Österreichs, die noch weit über das 70. Jubiläum hinaus in besonderer Erinnerung bleiben wird.“

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026: „Es war eine große Freude und Ehre anlässlich des 70 jährigen Jubiläums des Eurovision Song Contest eine so besondere und emotionale Show zum Leben zu erwecken und sieben Jahrzehnte ESC Geschichte abzubilden. Der ORF und Österreich können auf eine äußerst positive Gesamtbilanz des Eurovision Song Contest 2026 zurückblicken. Angesichts der weltweiten Reichweite, der starken Werbewirkung für Österreich und der hohen Qualität der Show hat sich der Aufwand in jeder Hinsicht gelohnt. Darüber hinaus konnte der ORF im Bereich Nachhaltigkeit neue Wege beschreiten und sieht es als Teil seiner langfristigen Verantwortung diese Erfahrungen innerhalb der EBU Familie weiterzugeben, um den Eurovision Song Contest künftig noch umweltfreundlicher und gesellschaftlich verantwortungsvoller zu gestalten. Am Ende bleibt eine wunderschöne Party für Menschen, die die Musik verbindet.“

Das war der Eurovision Song Contest 2026: Das ORF-1-Programm am Sonntag, dem 17. Mai: „Österreichs unvergessliche Song Contest Momente“ und „Promis, Punkte, Parties“ im ORF-1-Hauptabend

„Österreichs unvergessliche Song Contest Momente“ (20.15 Uhr, ORF 1) blickt am Sonntag nach dem Finale auf eine außergewöhnliche ESC-Reise zurück. Fanny Stapf führt durch eine Dokumentation, die den Bogen vom Sieg JJs in Basel über die Entscheidung für die Gastgeberstadt und die Vorbereitungen in der Wiener Stadthalle bis hin zu den Höhepunkten der ESC-Woche spannt. Gezeigt werden die Proben, die vielen Events rund um den Bewerb sowie die entscheidenden Momente in den beiden Semifinal-Shows und im großen Finale. Es ist eine emotionale Rückschau auf ein Musikereignis, das Österreich und die internationale ESC-Community gleichermaßen bewegt hat.

Die Gesellschaftsredaktion wirft am Tag nach dem großen ESC-Finale in „Promis, Punkte, Parties“ (21.05 Uhr, ORF 1) einen schwungvollen Blick auf einige Song-Contest-Events, die heuer quer durch Österreich stattgefunden haben. Wo und wie haben heimische Promis den ESC gefeiert? Von privaten Wohnzimmer-Parties bis zu großen Glamour Nights, von Treffen mit ehemaligen ESC-Stars und aktuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis zu offiziellen Empfängen und überraschenden Fan-Leidenschaften ist alles dabei. Der größte Musikwettbewerb der Welt hat auch Österreichs Celebrities in Feierlaune versetzt und für zahlreiche unvergessliche Momente und Begegnungen gesorgt.

Eine ausführliche TV- und Streamingbilanz des gesamten ORF-ESC-Angebots der vergangenen Wochen folgt als OTS morgen (18.5.)