  • 17.05.2026, 10:05:32
  • /
  • OTS0005

21 Jahre Kinosommer Niederösterreich

Filmgenuss von Juni bis September 2026 unter freiem Himmel

St. Pölten (OTS) - 

Von Juni bis September bieten zahlreiche Veranstalter auch heuer im Rahmen der Initiative „Kinosommer Niederösterreich“ Open-Air-Kino in allen Regionen Niederösterreichs. Ausgefallene Locations – vom romantischen Schloss bis zum Wirtshaus ums Eck – sorgen für ein stimmungsvolles Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner betont: „Der Kinosommer Niederösterreich bringt seit vielen Jahren nationale und internationale Filmkunst an außergewöhnliche Freiluftspielorte im ganzen Land und macht Kino als einmaliges Erlebnis für ein breites Publikum zugänglich. Gleichzeitig leistet er einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt Niederösterreichs und stärkt die lebendige Filmszene nachhaltig.“

Die Initiative „Kinosommer Niederösterreich“ wurde vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen, um Open-Air-Kinoveranstalter strukturell und finanziell zu unterstützen. Seither bereichert sie die Kulturwelt Niederösterreichs mit anspruchsvollem Freiluftkino – aktuell an zahlreichen Veranstaltungsorten im ganzen Land.

Das vielfältige Programm verbindet Publikumslieblinge mit preisgekröntem Programmkino: Gezeigt werden aktuelle nationale und internationale Produktionen, preisgekrönte Werke, Kultfilme und zeitlose Klassiker – oft begleitet von regionaler Kulinarik. Wie in den Vorjahren bilden europäische Arthouse-Filme sowie Filme aus dem Programm der Diagonale – Festival des österreichischen Films den cineastischen Schwerpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch Kinder-, Dokumentar- und Kurzfilme sowie Blockbuster.

An manchen Veranstaltungsorten geben Filmschaffende persönliche Einblicke in ihre Arbeit und treten in direkten Austausch mit dem Publikum. Einige der gezeigten Filme entstanden mit Unterstützung des Landes Niederösterreich, dessen vielfältige Drehorte immer wieder eindrucksvoll in Szene gesetzt werden.

Der Kinosommer Niederösterreich zählt zur jährlichen Kultursommer-Offensive des Landes Niederösterreich.

Informationen zu den einzelnen Orten, Filmen und Terminen finden Sie ab Juni laufend unter: www.kultursommer-noe.at/kinosommer.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright