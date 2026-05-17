21 Jahre Kinosommer Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Von Juni bis September bieten zahlreiche Veranstalter auch heuer im Rahmen der Initiative „Kinosommer Niederösterreich“ Open-Air-Kino in allen Regionen Niederösterreichs. Ausgefallene Locations – vom romantischen Schloss bis zum Wirtshaus ums Eck – sorgen für ein stimmungsvolles Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner betont: „Der Kinosommer Niederösterreich bringt seit vielen Jahren nationale und internationale Filmkunst an außergewöhnliche Freiluftspielorte im ganzen Land und macht Kino als einmaliges Erlebnis für ein breites Publikum zugänglich. Gleichzeitig leistet er einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt Niederösterreichs und stärkt die lebendige Filmszene nachhaltig.“

Die Initiative „Kinosommer Niederösterreich“ wurde vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen, um Open-Air-Kinoveranstalter strukturell und finanziell zu unterstützen. Seither bereichert sie die Kulturwelt Niederösterreichs mit anspruchsvollem Freiluftkino – aktuell an zahlreichen Veranstaltungsorten im ganzen Land.

Das vielfältige Programm verbindet Publikumslieblinge mit preisgekröntem Programmkino: Gezeigt werden aktuelle nationale und internationale Produktionen, preisgekrönte Werke, Kultfilme und zeitlose Klassiker – oft begleitet von regionaler Kulinarik. Wie in den Vorjahren bilden europäische Arthouse-Filme sowie Filme aus dem Programm der Diagonale – Festival des österreichischen Films den cineastischen Schwerpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch Kinder-, Dokumentar- und Kurzfilme sowie Blockbuster.

An manchen Veranstaltungsorten geben Filmschaffende persönliche Einblicke in ihre Arbeit und treten in direkten Austausch mit dem Publikum. Einige der gezeigten Filme entstanden mit Unterstützung des Landes Niederösterreich, dessen vielfältige Drehorte immer wieder eindrucksvoll in Szene gesetzt werden.

Der Kinosommer Niederösterreich zählt zur jährlichen Kultursommer-Offensive des Landes Niederösterreich.

Informationen zu den einzelnen Orten, Filmen und Terminen finden Sie ab Juni laufend unter: www.kultursommer-noe.at/kinosommer.