REMINDER: Zivilschutz-App ZIVA geht in Testbetrieb

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner und Andreas Hanger, Präsident Österreichischer Zivilschutzverband, präsentieren den Start der Beta-Phase von „ZIVA“, der europaweit ersten Zivilschutz-App, die Risikoanalyse, personalisierte Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnmeldungen auf einer zentralen Plattform vereint.

Wann: 18. Mai 2026, 10:30 Uhr (Einlass: 10 Uhr)

Wo: Raiffeisen Forum, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz, 1020 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/26wdfjyx