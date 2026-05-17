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REMINDER: Zivilschutz-App ZIVA geht in Testbetrieb
Innenminister Karner, Zivilschutzverband-Präsident Hanger präsentieren Start des Testbetriebs der neuen Zivilschutz-App „ZIVA“ – 18. Mai 2026, 10:30 Uhr, Raiffeisen Forum
Innenminister Gerhard Karner und Andreas Hanger, Präsident Österreichischer Zivilschutzverband, präsentieren den Start der Beta-Phase von „ZIVA“, der europaweit ersten Zivilschutz-App, die Risikoanalyse, personalisierte Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnmeldungen auf einer zentralen Plattform vereint.
Wann: 18. Mai 2026, 10:30 Uhr (Einlass: 10 Uhr)
Wo: Raiffeisen Forum, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz, 1020 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
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E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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