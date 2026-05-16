  • 16.05.2026, 13:06:06
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Lifestylehotel nōa Schladming feiert glanzvolle Eröffnungstage

Mit zwei exklusiven Eröffnungsabenden und prominenten Gästen wurde das neue Lifestylehote nōa Schladming eröffnet.

Mit zwei exklusiven Eröffnungsabenden wurde das neue nōa Schladming erstmals zum Hotspot. Neben Design, Kulinarik und alpinem Lifestyle sorgten vor allem die prominent besetzten Gesprächsrunden mit Unternehmerin und Investorin Katharina Schneider, „Bergretterin“ Luise Bähr, Coach und Buchautorin Ute Zischinsky, Ex-Skistar und TV-Moderator Hans Knauß, Ex-Red Bull Salzburg Tormann Alexander Walke und „Inspektor Felix Berger“ Ferdinand Seebacher, der ohne Kommissar Rex das Hotel genoss.
Schladming (OTS) - 

Mit zwei exklusiven Eröffnungsabenden wurde das neue nōa Schladming erstmals zum Hotspot. Neben Design, Kulinarik und alpinem Lifestyle sorgten vor allem die prominent besetzten Gesprächsrunden mit Unternehmerin und Investorin Katharina Schneider, „Bergretterin“ Luise Bähr, Coach und Buchautorin Ute Zischinsky, Ex-Skistar und TV-Moderator Hans Knauß, Ex-Red Bull Salzburg Tormann Alexander Walke und „Inspektor Felix Berger“ Ferdinand Seebacher, der ohne Kommissar Rex das Hotel genoss.

Die geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik, Tourismus, Sport und TV nutzten die Gelegenheit, das neue Hotel der Familie Danklmaier/Walcher noch vor dem offiziellen Sommerstart im Juni kennenzulernen. Bei Aperitif in der Sky Lounge, geführten Haus-Touren, inspirierenden Gesprächen rund um die Themen „weibliche Handschrift im Business“ und „Better Natural Aging“ und einem eigens kreierten Menü von Küchenchef Daniel Handler, wurde das nōa Feeling im Stadthotel in den Bergen erstmals erlebbar.

Die Gastgeberinnen Margreth Danklmaier und Stephanie Walcher präsentierten gemeinsam mit ihrem Team ein Hotelprojekt, das moderne Lifestyle-Hotellerie mit alpiner Leichtigkeit, entspannter Wohlfühlatmosphäre und herzlicher Gastfreundschaft verbindet.

Ob Regeneration in der Kryo-Kältekammer oder die Spa-Weltneuheit „Espuro“ – ein Schaumdampfbad, das den Körper in warmen, pflegenden Schaum hüllt – das NOA schafft einen stilvollen Rückzugsort für alle, die dem Alltag bewusst entfliehen und neue Energie tanken möchten. Mehr Informationen zum neuen Stadthotel in den Bergen: www.noa-schladming.com

Rückfragen & Kontakt

noa-schladming
Stephanie Walcher
Telefon: +43 3687 22192
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noa-schladming.com

Presse: Alexandra Koncar, Telefon +43-664-260 60 11

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Vorschau Bild von Das nōa Schladming, mit • 26 Zimmer und Suiten mit Luxusbädern, Infinity Roof Top Pool, Dachterrasse, Spa - auch Day Spa ist möglich, Kryo Kältekammer, die Bewährte Kulinarik der "Tischlerei", Better Natural Aging mit Jetpeel Behandlung, aktuelle Eröffnungsangebote und mehr Informationen: www.noa-schladming.com [Bild, 239.29KB]
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Vorschau Bild von Schauspieler Ferdinand Seebacher und Unternehmerin Katharina Schneider zu Gast im noa Schladming [Bild, 489.17KB]
Vorschau Bild von Schauspielerin Luise Bähr entdeckt das neue Lifestylehotel noa Schladming [Bild, 151.92KB]

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