FPÖ - Mahdalik/Resch: „Simas Verkehrspolitik ist krachend gescheitert – Schluss mit der ideologischen Parkplatzvernichtung!“

Wien (OTS) -

Die aktuellen Modal-Split-Zahlen der Stadt Wien entlarven die Verkehrspolitik von SPÖ-Stadträtin Ulli Sima als milliardenteures Ideologieprojekt ohne Wirkung. Während tausende Parkplätze vernichtet, Fahrspuren reduziert und Millionen in überdimensionierte Radwege investiert wurden, steigt der motorisierte Individualverkehr nun wieder an. Gleichzeitig gehen sowohl der Anteil des Radverkehrs als auch jener der Öffi-Nutzung zurück.

„Ulli Simas Anti-Auto-Politik ist krachend gescheitert. Den Wienern werden unter dem Deckmantel der Klimapolitik Parkplätze weggenommen und Staus aufgezwungen, während Millionen für Radweg-Prestigeprojekte verbrannt werden, die offensichtlich nicht einmal den gewünschten Effekt bringen. Die Wiener wollen keine linksideologische Verkehrspolitik gegen Autofahrer“, erklären FPÖ-Verkehrssprecher, Zweiter Landtagspräsident LAbg. Toni Mahdalik und FPÖ-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch.

Besonders absurd sei, dass die Stadtregierung den Anstieg des Individualverkehrs nun mit statistischen Tricks und Rundungsfragen kleinzureden versuche. „Die Realität auf Wiens Straßen sieht jeder täglich selbst: mehr Stau, mehr Parkplatznot und immer mehr Frust bei den Autofahrern. Simas ideologische Verkehrsverhinderungspolitik belastet Bevölkerung, Wirtschaft und Pendler massiv“, so Mahdalik und Resch.

Die FPÖ fordert einen sofortigen Stopp weiterer Parkplatzvernichtungen und eine vollständige Evaluierung aller Radwegprojekte der vergangenen Jahre. „Diese gescheiterte Politik darf nicht weiter auf dem Rücken der Wiener fortgesetzt werden“, betonen Mahdalik und Resch abschließend.