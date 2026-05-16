Lotto: Dreifachjackpot nach Bonus-Ziehung - 3,1 Millionen im Sechserrang

Wien (OTS) -

Die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag setzte noch eines drauf, aus dem Doppeljackpot wurde ein Dreifachjackpot. Die Sechser-Rangsumme wächst weiter an, am Sonntag werden rund 3,1 Millionen Euro im Topf sein, wenn Moderator Ralph Huber-Blechinger im ORF live den Starthebel am Ziehungsgerät ziehen wird.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren es zwei Lottoscheine, ein Normalschein und ein Quicktipp, die ihre Besitzer:innen um je rund 42.000 Euro reicher machen. Der Normalschein wurde in Oberösterreich gespielt, im sechsten und letzten Tipp fehlte die 14 für den Sechser. Beim Quicktipp, der in der Steiermark abgegeben wurde, reichte ein einziger Tipp, die Zahl 38, die leider fehlte, hätte den Jackpot geknackt.

Da die Freitag-Ziehung wieder eine Bonus-Ziehung war, braucht es natürlich auch einen Bonus: 30.000 Euro gehen an die Quittungsnummer 72074 49483, sie wurde in der Steiermark gespielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, womit die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Das bedeutete für 42 Spielteilnehmer:innen einen Gewinn von je mehr als 5.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es beim Joker. Jemand aus Tirol hatte auf seinem EuroMillionen Quicktipp “Ja” zur richtigen Jokerzahl gesagt. Das war eine richtig gute Entscheidung, dafür gibt es mehr als 167.000 Euro aufs Gewinnkonto.