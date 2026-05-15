Graz bekommt einen Jedermann!

Graz (OTS) -

Film & TV Stars aus Nah und Fern, wie die Grazer Filmgröße Julian Weigend als Jedermann, Erol Sander als Tod und Susanne Bormann als Buhlschaft, Grazer Schauspieler Michael Rast als Schuldknecht, Grazer Schauspielerin Simone Leski als Schuldweib, Schauspielerin und Choreografin Alma Rehberg als Glaube, Tischgesellschaft aus Graz und Umgebung, Dorian Steidl als Koch, Eva Herzig als Werke, Maya Forster als Todesengel, Dorkas Kiefer, Markus Majowski, Ralph Morgenstern, Tine Wittler, Alexandra Kamp, Iris Werlin, und viele mehr werden bald den Jedermann auf die Kasematten bringen.

Nicht die komplette Jedermann-Crew, aber schon viele von ihnen gaben am 13. Mai den Startschuss gemeinsam mit der Vorsitzenden der Region Graz, Sylvia Loidolt, Stv. Michael Schunko, Geschäftsführerin Region Graz, Susanne Haubenhofer, Geschäftsführer E-Werk Franz, Andreas Stugger, Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Gemeinderätin Daisy Maria Kopera, Birgit Jungwirth, Steirische Krebshilfe und viele mehr...

Bei blauem Himmel und strahlenden Gesichtern auf den Kasematten am Schlossberg sorgte eine Matinee für einen ganz besonderen Auftakt in der Grazer Kulturlandschaft: Das Einläuten einer Jedermann-Ära in der steirischen Landeshauptstadt.

„Statt einer Kopie des Salzburger Jedermanns entsteht hier ein Format mit klarer steirischer Handschrift. Julian Weigend als gebürtiger Grazer in der Hauptrolle, eine weitere hochkarätige Besetzung sowie die eindrucksvolle Kulisse der Kasemattenbühne am Schlossberg garantieren ein ganz besonderes Theatererlebnis“, sind sich die Region Graz und das Jedermann-Theater einig.

Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin Erlebnisregion Graz:

„Der Grazer Jedermann wird der Positionierung von Graz als Kulturhauptstadt mehr als gerecht: Regisseur und Produzent Nicolai Tegeler greift den kulturellen Anspruch der Stadt auf und übersetzt ihn in ein eigenständiges, modern inszeniertes und regional verankertes Erlebnis.“

Dr. Karlheinz Kornhäusl, Kulturlandesrat:

„Dass der ‚Jedermann‘ nach Graz kommt, ist nicht nur kulturell eine große Bereicherung, sondern auch ein starkes Signal für den Tourismusstandort Steiermark. Kultur und Tourismus sind eng miteinander verbunden – gerade Produktionen mit einer so großen Bekanntheit haben das Potenzial, viele Menschen nach Graz und in die Region zu bringen. Besonders freut mich, dass dabei bewusst auf Regionalität gesetzt wird und die Steiermark mit ihren Künstlerinnen und Künstlern, Partnern und Schauplätzen sichtbar gemacht wird. Der ‚Jedermann‘ auf den Kasematten verbindet kulturelle Qualität mit einer starken Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus.“

Damit geht für TV-Liebling und Grazer Göstinger Julian Weigend ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, seine Theaterliebe und Jedermannrolle auch in seiner Heimat auf Berg und Bühne zu bringen. Leidenschaftlich und voller Energie.



Göstinger Energiebündel

Auch das Familienunternehmen E-Werk Franz Gösting freut sich bereits auf ein energiegeladenes Bündnis.

Andreas Stugger, Geschäftsführer E-Werk Franz:

„Jedermann zählt zu den großen Klassikern der Theatergeschichte. Umso spannender ist es, zu sehen, wie dieses zeitlose Werk neu interpretiert und auf einer der schönsten Grazer Bühnen – den Kasematten – eindrucksvoll inszeniert wird. Wir sind stolz, Teil dieses besonderen Projekts zu sein. Dass der gebürtige Göstinger Julian Weigend den Grazer Jedermann darstellt und somit auch unseren Firmenstandortsbezirk Graz-Gösting mitrepräsentiert, macht diese Kooperation für uns umso bedeutungsvoller.“

"Wir freuen uns, auch Künstlerinnen direkt von den Grazer Spielstätten dabei zu haben", betont Nicolai Tegeler, der sich auf die erstmalige Zusammenarbeit mit Simone Leski vom Next Liberty freut. „Und wir haben auch Nachwuchskünstler der Grazer Spielstätten an Bord, Johanna Fekonja, 13, vom Spielklub Next Liberty mit bereits etlichen Einsätzen in der Oper Graz, nun als jüngste Tischgesellin, sowie Antonia Hauboldt, 18, von der Ballettschule Oper Graz und den Movers, als erfahrene Tänzerin.“ Die Tischgesellschaft, medial akquiriert, setzt sich aus einer illustren Runde aus Grazern zusammen. „Ich freu mich schon, euch alle dann in den Proben persönlich kennen lernen zu dürfen!“



Wir wollen nicht kommen, um wieder zu gehen. Wir wollen etwas aufbauen, das bleibt.

Der Jedermann unter Federführung von Nicolai Tegeler, Firma I LIKE STORIES GmbH, hat sich bereits mit Julian Weigend in der Hauptrolle u.a. in Regensburg, Weimar, Berlin, Beelitz, Bayreuth in die Herzen gespielt. Kein Gastspiel - sondern fest verwoben mit der Region selbst: „Wir wollen nicht einfach kommen, um zu spielen und wieder zu gehen. Wir wollen etwas aufbauen, das bleibt. „Jedermann“ ist für mich mehr als eine Inszenierung, es ist auch eine Verantwortung – künstlerisch, aber genauso gesellschaftlich und wirtschaftlich. Dass uns die Region Graz als Partner dieses Vertrauen entgegenbringt, freut mich wirklich sehr. Das ist alles andere als selbstverständlich und für uns eine große Motivation, hier etwas Besonderes auf die Beine zu stellen.“

Regionale Akzente aus der Küche vom Restaurant Schlossberg rundeten die Matinee mit einem wundervollen Vorgeschmack auf den Grazer Jedermann bravourös ab.

Infos zum Theater & Ticketverkauf unter:

www.jedermann-theater.de/jedermann-graz-26 oder www.regiongraz.at

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