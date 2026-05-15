  • 15.05.2026, 14:27:02
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GÖD-Berufsschullehrer:innen: Erika Merta zur neuen Vorsitzenden gewählt

Gemeinsam Zukunft gestalten

Wien (OTS) - 

Beim 19. ordentlichen Bundestag der GÖD-Bundesvertretung Berufsschule kamen Berufsschullehrer:innen aus ganz Österreich in St. Pölten zusammen, um über zentrale Weichenstellungen für die kommenden Jahre zu beraten.

An der zweitägigen Sitzung nahmen insgesamt 60 ordentliche Delegierte teil. Im Fokus standen dienst- und besoldungsrechtliche Themen sowie die Erarbeitung zukünftiger Schwerpunkte für die Berufsvertretung. Ziel des Bundestages war es insbesondere, das Arbeitsprogramm der neuen Bundesleitung inhaltlich zu definieren und strategisch auszurichten.

Bereits im Vorfeld waren aus allen Bundesländern zahlreiche Anträge eingebracht worden. Diese behandelten unter anderem die Bereiche Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzgestaltung, Lehrer:innengesundheit, Sicherheit sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung im Berufsschulwesen. Die beschlossenen Anträge stellen die Basis der gewerkschaftlichen Arbeit der Bundesleitung dar.

Neben den inhaltlichen Beratungen standen auch die Wahlen der neuen Gremien auf dem Programm des Bundestages. Erika Merta wurde mit beeindruckenden 93,22 Prozent zur neuen Vorsitzenden der Bundesvertretung Berufsschule gewählt. Gerald Wenschitz wurde als Vorsitzende-Stellvertreter bestätigt. Auch die anderen Mitglieder der Bundesleitung erhielten die volle Zustimmung der Delegierten.

Mit dem eindeutigen Wahlergebnis setzt die Bundesvertretung Berufsschule ein starkes Zeichen der Geschlossenheit. Der neuen Vorsitzenden Erika Merta werden breite Unterstützung und großes Vertrauen entgegengebracht.

Zur GÖD- Bundesvertretung Berufsschule:

Als eine der fünf Lehrergewerkschaften innerhalb der GÖD vertreten wir die Anliegen und Bedürfnisse von ca. 4000 Berufsschullehrer:innen. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ist ein wichtiger Teil der Sozialpartnerschaft. Im sozialen Dialog verhandeln wir überwiegend mit dem für uns zuständigen Bundesministerium für Bildung im Bereich des Dienst- und des Besoldungsrechts. Respektvoller und anerkennender Umgang mit unseren Kolleg:innen stehen neben einem soliden Arbeitsumfeld im Mittelpunkt.

Rückfragen & Kontakt

GÖD - Bundesleitung Gewerkschaft Berufsschule

Erika Merta

Vorsitzende
Telefon: +43 664 476 82 19
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.goed-berufsschule.at/

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