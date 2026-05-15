Ö1-Einreichungen als „Recommended Works“ beim „International Rostrum of Composers“ ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Das „International Rostrum of Composers“ ist ein jährlich durchgeführtes Meeting von in diesem Jahr 23 Rundfunkanstalten, dessen Ziel der internationale Austausch zeitgenössischer Musik und auch die jährliche Wahl einer „Selected Work“ und mehrerer „Recommended Works“ ist. Heute (15.5.) gab die Jury ihre Entscheidung bekannt. Zwei von Ö1 nominierten Künstler:innen beziehungsweise deren Werken gelang der Einzug in die Top Ten, die „Recommended Works“: Christof Ressi mit „Am Anfang war das A“ und Katharina Roth mit „Tot ist das Mädchen“.

Beim bedeutendsten internationalen Treffen von Rundfunkanstalten zum Thema zeitgenössische Musik – die Veranstaltung des IMC International Music Council fand heuer von 12. bis 15. Mai in Riga statt – wurden von 23 Rundfunkstationen 40 Werke neuer Musik eingereicht. Zwei von Ö1 nominierte Kompositionen schafften es in die zehn „Recommended Works“, die „Empfehlungen“ der Jury: Christof Ressis „Am Anfang war das A“, gespielt vom Black Page Orchestra und aufgenommen im Wiener Musikverein, sowie Katharina Roths „Tot ist das Mädchen“, interpretiert vom Ensemble NeuRaum unter der Leitung von Bruno Strobl im Konzerthaus Klagenfurt. Österreich ist heuer das einzige Land, das mit allen Einreichungen unter den prämierten Werken vertreten ist. Als „Selected Work“ und damit Siegerstück des „International Rostrum of Composers“ wurde „Stabat Mater“ von Jug Marković aus Serbien ausgezeichnet. Die Kategorie von Komponierenden unter 30 Jahren gewann Haštal Hapka mit „Chlapec s šedivými řasami“ (The Boy with Gray Eyelashes), eingereicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Tschechiens. Die prämierten Werke werden am Sonntag, den 17. Mai ab 21.00 Uhr in „Zeit-Ton“ gesendet.

Ausgewählte Komponist:innen in der allgemeinen Kategorie und in der Kategorie von Komponierenden unter 30 Jahren erhalten den IRC-Preis in Form eines Stipendiums, das von RTP-Radio Television Portugal Antena 2 und der European Broadcasting Union (EBU Music) unterstützt wird. Darüber hinaus bietet der Wiener Musikverlag Universal Edition den in Riga präsentierten Komponist:innen die Möglichkeit, ihre Werke über den Online-Dienst SCODO zu veröffentlichen. Das „International Rostrum of Composers“ ist die weltweit größte Medienplattform für die Verbreitung von zeitgenössischer Musik. Die prämierten Stücke werden von den beteiligten Stationen gesendet – das wird zu ca. 700 weltweiten Radio-Einsätzen dieser neuen Kompositionen führen. Die Aufnahmen erreichen damit ein Millionenpublikum von Argentinien bis Hong Kong. Das „International Rostrum of Composers“ ist ein zentrales Programm des International Music Council der UNESCO in Paris. Die beteiligten Rundfunkstationen entsenden jeweils ein Jurymitglied. Für Ö1 war Rainer Elstner in Riga. Das „International Rostrum of Composers“ fand heuer das erste Mal in Lettland statt. Eingeladen hat der lettische öffentlich-rechtliche Rundfunk (SLLC).