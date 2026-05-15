Landesstraße L 3025 wird bei Schönkirchen-Reyersdorf saniert

St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraße L 3025 wird südlich von Schönkirchen-Reyersdorf umfassend erneuert. Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung auf der Landesstraße L 3025 beginnen am 18. Mai. Aufgrund des Bauablaufes sowie zur raschen und effizienten Durchführung der Arbeiten ist eine Sperre der Landesstraße L 3025 bis – abhängig vom witterungsbedingten Baufortschritt – Anfang Juli erforderlich. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Gänserndorf in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 550.000 Euro und werden vom Land Niederösterreich getragen. Die beschilderte Umleitung wird in beiden Richtungen über die Landesstraßen B 8 und B 220 geführt.

Aufgrund erheblicher Fahrbahnschäden wie Verformungen, Ausbrüchen und Netzrissen ist eine Sanierung unumgänglich. Dieser Straßenabschnitt wird täglich von bis zu 5.500 Fahrzeugen genutzt. Im Zuge der Bauarbeiten wird zunächst der Straßenunterbau seitlich verbreitert. Anschließend werden die bestehenden Asphaltschichten abgefräst. In weiterer Folge werden auf einer Länge von rund 880 Metern eine neue zwölf Zentimeter starke Tragschicht sowie eine drei Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht. Abschließend werden das Bankett, die Güterweganbindungen und die Böschungen an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]