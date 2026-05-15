  • 15.05.2026, 14:10:32
  • /
  • OTS0088

SPÖ-Seltenheim: „Kickl muss handeln: Schmiedlechner ist nach neuerlicher Alkofahrt als Nationalratsabgeordneter untragbar“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Kickl hat dafür zu sorgen, dass blauer Abgeordneter sein Mandat zurücklegt – Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt

Wien (OTS) - 

Angesichts der Medienberichte über eine wiederholte Alkofahrt von FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Schmiedlechner fordert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim rasche Konsequenzen. „Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt, sondern völlig verantwortungslos und eine ernsthafte Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Wer so wie der blaue Abgeordnete Schmiedlechner zweimal alkoholisiert am Steuer erwischt wird und daraus offensichtlich nichts gelernt hat, hat in öffentlichen Funktionen nichts mehr verloren. Wegschauen ist keine Option. Kickl muss handeln und sofort dafür sorgen, dass Schmiedlechner sein Mandat zurücklegt“, betont Seltenheim heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ predigt permanent Recht und Ordnung, aber wenn es um die eigenen Funktionäre geht, gelten wie so oft bei der FPÖ offenbar andere Maßstäbe. Wer wiederholt alkoholisiert Menschen im Straßenverkehr gefährdet, disqualifiziert sich selbst für ein öffentliches Amt“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright