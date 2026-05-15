SPÖ-Seltenheim: „Kickl muss handeln: Schmiedlechner ist nach neuerlicher Alkofahrt als Nationalratsabgeordneter untragbar“

Wien (OTS) -

Angesichts der Medienberichte über eine wiederholte Alkofahrt von FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Schmiedlechner fordert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim rasche Konsequenzen. „Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt, sondern völlig verantwortungslos und eine ernsthafte Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Wer so wie der blaue Abgeordnete Schmiedlechner zweimal alkoholisiert am Steuer erwischt wird und daraus offensichtlich nichts gelernt hat, hat in öffentlichen Funktionen nichts mehr verloren. Wegschauen ist keine Option. Kickl muss handeln und sofort dafür sorgen, dass Schmiedlechner sein Mandat zurücklegt“, betont Seltenheim heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ predigt permanent Recht und Ordnung, aber wenn es um die eigenen Funktionäre geht, gelten wie so oft bei der FPÖ offenbar andere Maßstäbe. Wer wiederholt alkoholisiert Menschen im Straßenverkehr gefährdet, disqualifiziert sich selbst für ein öffentliches Amt“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj