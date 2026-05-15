ESC-Programm in ORF 1 am 14. Mai mit insgesamt 1,859 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern

Wien (OTS) -

Die Finalistinnen und Finalisten des Eurovision Song Contest 2026 in Wien stehen fest! Das zweite Semifinale, das gestern, am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, ab 21.00 Uhr live in ORF 1 zu sehen war (weiterhin auf ORF ON verfügbar), wollten sich bis zu 792.000 Zuseher:innen nicht entgehen lassen. Bei der Präsentation der Songs sechs bis zehn machten durchschnittlich 680.000 gemeinsam mit Österreichs Act COSMÓ den „TANZSCHEIN“ (vorläufige Gewichtung). Der Marktanteil (12+) bei der Vorstellung der Songs elf bis 15 und bei der Entscheidung lag bei 32 Prozent. Besonders hoch war das Interesse am zweiten Semifinale auch in der jungen Zielgruppe 12–29, wie ein Marktanteil von bis zu 50 Prozent – ebenfalls bei der Entscheidung – zeigt. Insgesamt sahen 1,859 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 25 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, das gestrige ORF-1-Programm zum ESC. Das große Finale steht am Samstag, dem 16. Mai 2026, live ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1 und ORF ON. Moderiert wird die Show von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, kommentiert in bewährter Weise von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll. Aus dem Green Room begrüßt Emily Busvine. Mit dem Opening Act und den Interval Acts erwartet die Zuschauer:innen zum 70-jährigen ESC-Jubiläum außerdem „The Big Show!“: Von JJs Opening „The Queen of the Night“ über „Celebration!“ von Eurovision-Allstars und Electroswing-Ikone Parov Stelar bis hin zu Cesár Sampson mit einer Soul-Version von Billy Joels „Vienna“. Außerdem liefern sich die Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski eine Wette über frühere Eurovision-Siegersongs. Im Finale abstimmen können alle am ESC teilnehmenden Länder und mit dem „Rest of the World“-Voting auch alle übrigen Nationen. Barbara Schöneberger startet den ESC-Abend bereits um 20.15 Uhr mit der ORF/ARD/SRF-Sendung „ESC – Der Countdown“ live aus dem MuseumsQuartier Wien und meldet sich nochmal nach dem Finale mit „ESC – Die Aftershow“ (0.55 Uhr). Weitere Informationen zum On- und Off-Air-Programm rund um den Eurovision Song Contest 2026 in Wien sind unter https://presse.ORF.at abrufbar. Fotos der Shows sind unter dem folgenden Link zu finden: https://www.picdrop.com/orf/sBPuotvWnD

Die Startreihenfolge des ESC-Finales am Samstag, dem 16. Mai – live ab 21.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON:

1. Dänemark: Søren Torpegaard Lund – „Før vi Går Hjem“

2. Deutschland: Sarah Engels – „Fire“

3. Israel: Noam Bettan – „Michelle“

4. Belgien: ESSYLA – „Dancing on the Ice“

5. Albanien: Alis – „Nân“

6. Griechenland: Akylas – „Ferto“

7. Ukraine: LELÉKA – „Ridnym“

8. Australien: Delta Goodrem – „Eclipse“

9. Serbien: Lavina – „Kraj mene“

10. Malta: Aidan – „Bella“

11. Tschechien: Daniel Zizka – „CROSSROADS“

12. Bulgarien: DARA – „Bangaranga“

13. Kroatien: Lelek – „Andromeda“

14. Großbritannien: LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei“

15. Frankreich: Monroe – „Regarde!“

16. Moldau: Satoshi – „Viva, Moldova!“

17. Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin“

18. Portugal: Bandidos do Cante – „Rosa“

19. Litauen: Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más“

20. Schweden: FELICIA – „My System“

21. Zypern: Antigoni – „JALLA“

22. Italien: Sal Da Vinci – „Per sempre sì“

23. Norwegen: JONAS LOVV – „Ya Ya Ya“

24. Rumänien: Alexandra Căpitănescu – „Choke me“

25. Österreich: COSMÓ – „TANZSCHEIN“

Opening Acts und Interval Acts im Grand Final

Eine besondere Rolle übernimmt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, das zahlreiche musikalische Beiträge für die Show eingespielt hat und auch im Finale auf der Bühne zu sehen sein wird.

Der spektakuläre Opening Act des Finales erzählt die Reise des kleinen Papierboots, das ursprünglich Teil von JJs Siegerperformance im Vorjahr war und nun seinen Weg von der Schweiz über Rhein und Donau bis nach Wien findet. In der Eröffnungsnummer „The Queen of the Night“ verbindet JJ seine außergewöhnliche Stimme mit musikalischen Elementen aus der Welt von Mozart und seiner eigenen Musik, während gleichzeitig die 25 Finalisten und Finalistinnen in die Wiener Stadthalle einziehen.

Während der Voting-Pause folgen drei hochkarätige Interval Acts: In „Celebration!“ präsentieren Eurovision-Allstars wie Verka Serduchka, Erika Vikman, Lordi, Alexander Rybak, Kristian Kostov, Max Mutzke, Miriana Conte und Ruslana legendäre Songs aus sieben Jahrzehnten in neuen Versionen. Anschließend bringt Electroswing-Ikone Parov Stelar mit seinem charakteristischen Sound die Halle zum Tanzen. Den musikalischen Übergang zum Voting-Finale gestaltet Cesár Sampson mit einer Soul-Version von Billy Joels „Vienna“.

Zusätzlich sorgen wiederkehrende Showelemente für Unterhaltung: „Professor Eurovision“ beantwortet, wie in den beiden Semifinal-Shows, ungewöhnliche Fragen rund um den Wettbewerb, während Michael Ostrowski im „Eurovision Quiz“ das Wissen von Kandidatinnen und Kandidaten mit überraschenden Ausschnitten aus 69 ESC-Shows testet.

Auri-Schneekugel und -buch sowie Kinderdisco im EuroClub für junge ESC-Fans

Am 16. Mai wird der PraterDOME zur Bühne für junge Eurovision-Fans: Bei der größten ESC-Kinderdisco Europas erleben Kinder und Familien ein altersgerechtes Programm voller Musik, Bewegung, Farbe und Eurovision-Spirit. Die Kinderdisco richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren und findet von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen bekannte Hits, gemeinsame Tanzmomente und ein sicherer, familienfreundlicher Rahmen für die jüngste Generation der Eurovision-Community. Special Act bei der Kinderdisco ist Auri. Noch mehr von Auri und zum ESC (u. a. die ESC-Schneekugel und das Buch „Auri: Die Show seines Lebens“) gibt es unter https://shop.ORF.at.

Die Outfits der Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Für das große Finale setzt Victoria Swarovski auf drei außergewöhnliche Couture-Looks. Neben einem eleganten grünen Kleid von Valdrin Sahiti wird die Moderatorin eine lilafarbene Corsage mit passendem Rock von Drenusha Xharra tragen. Für den finalen Glamour-Moment des Abends trägt Victoria Swarovski erneut eine Kreation von Valdrin Sahiti: ein silbernes Kleid im modernen Old-Hollywood-Stil. Die Kreationen für Michael Ostrowski sind glamourös und zeitlos. Sie zitieren die großen Momente des Showbusiness, ein Hauch Nostalgie mit modernem Twist. Edle Materialien wie italienischer und französischer Seidensatin verschmelzen mit klassischen Stickereien, feiner Spitze und funkelnden Kristallen zu einzigartigen Designs. Höchste Handwerkskunst, gefertigt in Österreich von ART for ART – Design House of Mayerhofer.