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AVISO: Zivilschutz-App ZIVA geht in Testbetrieb

Innenminister Karner, Zivilschutzverband-Präsident Hanger präsentieren Start des Testbetriebs der neuen Zivilschutz-App „ZIVA“ – 18. Mai 2026, 10:30 Uhr, Raiffeisen Forum

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner und Andreas Hanger, Präsident Österreichischer Zivilschutzverband, präsentieren den Start der Beta-Phase von „ZIVA“, der europaweit ersten Zivilschutz-App, die Risikoanalyse, personalisierte Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnmeldungen auf einer zentralen Plattform vereint.

Wann: 18. Mai 2026, 10:30 Uhr (Einlass: 10 Uhr)

Wo: Raiffeisen Forum, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz, 1020 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/26wdfjyx

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