„Thema“: Nazi-Parolen beim Gauder Fest

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 18. Mai 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Nazi-Parolen beim Gauder Fest

Anfang Mai grölen mehrere junge Männer Nazi-Parolen in einem vollbesetzten Waggon der Zillertalbahn. Sie sind auf dem Weg zum Gauder Fest in Zell am Ziller, einem der größten Trachtenfeste Österreichs. Drei Männer wurden mittlerweile ausgeforscht. Die Polizei ermittelt wegen Wiederbetätigung nach dem NS-Verbotsgesetz. Später am Abend sollen Männer in einer Hotel-Bar in der Nähe des Festgeländes NS-Symbole auf einen Tisch geschmiert haben. Erst durch einen Artikel in der Tageszeitung „Der Standard“ werden die Vorfälle bekannt. Pia Bichara und Michaela Rädler über die Hintergründe solcher Taten und welche Gefahren von ihnen ausgehen.

Weniger Bildschirm, mehr Kindheit – Aufwachsen ohne Smartphone

„Viele Zehnjährige bekommen ein Smartphone, weil die Eltern denken, dass sie sonst etwas versäumen“, kritisiert Stephanie Blase. Die zweifache Mutter tritt mit ihrem Verein „Smartphone-freie Kindheit“ dafür ein, dass bis 14 nur Handys mit Telefon- bzw. SMS-Funktion zum Einsatz kommen sollen. Das ab 2027 geplante Social-Media-Verbot der Bundesregierung hält sie für einen ersten wichtigen Schritt. Ihre Initiative will Kinder vor nicht altersgerechten Inhalten schützen. Markus Waibel hat mit Eltern und Kindern darüber gesprochen und zeigt außerdem, wie Jugendliche beim großen Handy-Experiment freiwillig drei Wochen lang auf ihr Smartphone verzichtet haben.

Urbiene, Stadtbiene und Klimagärtner – Koalition für die Zukunft

„Wenn wir jetzt nichts machen, dann ist sie für immer weg“, sagt Meinhard Falkeis aus dem Kaunertal, der sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Urbiene einsetzt. Aus nur vier verbliebenen Völkern versucht er die sogenannte Braunelle zu retten. In Wien zeigt Jacqueline Wollanka von der Wiener Bezirksimkerei, dass Imkern auch in einer Großstadt funktioniert. Sie hält Bienen auf Hausdächern und Einkaufszentren. Der neue Lehrberuf des Klimagärtners unterstützt die Stadtimkerei dabei. Zwölf Lehrlinge helfen, die Stadt klimafit zu machen. Jeder begrünte Quadratmeter kühlt nicht nur in heißen Sommern, sondern wird auch zu einer Insektenweide, berichtet Matteo Glaser.

Publikumsliebling Simon Schwarz im Porträt

„Dass ich Schauspieler geworden bin, war weniger die Erfüllung eines langgehegten Traums als eine Notlösung“, sagt Simon Schwarz. Der 55-jährige, vielbeschäftigte Schauspieler hatte es in seiner Kindheit und Jugend nicht leicht. Er galt als schwieriges Kind, musste sechsmal die Schule wechseln und hat letztendlich abgebrochen. Erst im Erwachsenenalter hat er die Diagnose ADHS erhalten, die für ihn rückblickend viel erklärt hat. Im vergangenen Herbst hat er ein Buch darüber veröffentlicht. Jetzt ist er als bester männlicher Darsteller für den Österreichischen Filmpreis nominiert. Eva Kordesch hat ihn für „Thema“ getroffen.