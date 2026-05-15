Grammy Gewinner Black Coffee in Wien: Galopprennbahn Freudenau wird zur spektakulären Open-Air-Bühne
Wien bekommt am Sonntag, 24. Mai 2026, ein außergewöhnliches Musikereignis: Black Coffee, der erste afrikanische Grammy Gewinner, einer der einflussreichsten DJs und Produzenten der internationalen elektronischen Musikszene, kommt in die Galopprennbahn Freudenau. Die traditionsreiche Anlage im Wiener Prater verwandelt sich dafür in eine große Open-Air-Location mit top Line-up, historischem Ambiente & Sonnenuntergangsstimmung
Unterstützt wird Black Coffee von Maz, der kürzlich als Opening-Act
für Shakira auftrat. JEAN PHILIPPE & MOLE von MAJA Events sowie Modul Kollektiv.
Ab 15 Uhr verbindet Mona Music Events - gegründet von Tetiana Kazynkina - Open-Air, Clubkultur, Musik, Drinks, Freunde und Sonnenuntergang für ganz besonderes Musikerlebnis.
Fact Box: Black Coffee Vienna | 24.05.2026 | 15:00–23:00 Uhr |
Galopprennbahn Freudenau, Freudenau 65, 1020 Wien |
Einlass ab 16 Jahren | Tickets: blackcoffeevienna.at
