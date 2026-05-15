  • 15.05.2026, 12:22:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?“

Am 17. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit u. a. Sepp Schellhorn

Wien (OTS) - 

Österreich ringt wieder einmal mit seiner liebsten Staatsdisziplin: dem Verteilen. Gefördert wird fast alles – vom Schnitzel über die Blasmusik bis zum Industriekonzern. Die Regierung in Budgetnot will kürzen und einsparen. Wer muss verzichten? Vor allem die NEOS drängen auf tiefere Einschnitte: Förderungen streichen, die Verwaltung verschlanken, Gemeinden zusammenlegen und sogar das System der Bundesländer infrage stellen. Wie viel Staat braucht Österreich – und was kann weg?

Darüber diskutiert Susanne Schnabl am Sonntag, dem 17. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in „Das Gespräch“ mit NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn, dem ehemaligen burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl sowie der ÖVP-Bürgermeisterin und Bundesrätin Margit Göll und dem ehemaligen Budget-Sektionschef im Finanzministerium Gerhard Steger.

„Das Gespräch“ über Geld, Macht und die politische DNA Österreichs.

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