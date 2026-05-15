Öffentlicher Rückruf: Rucksack mit Inhalt

Wien (OTS) -

Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Rucksäcken mit Inhalt, die im Zeitraum vom 14.10.2024 bis zum 20.03.2026 in den TEDi-Filialen verkauft wurden.

Bei Analysen der Rucksäcke mit Inhalt wurden erhöhte Werte des Weichmachers DEHP festgestellt. Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind alle Rucksäcke mit Inhalt mit der Artikelnummer 87296002651000000800, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung des Rucksacks wird abgeraten. Die Kundinnen und Kunden können den Rucksack gegen Erstattung des Verkaufspreises von 8 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Rucksacks veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.