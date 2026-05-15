  • 15.05.2026, 12:08:02
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FPÖ-Fiedler: „Ein Wort muss endlich wieder zählen“

Sag's dem Fiedler: FPÖ-Spitzenkandidat unterzeichnet Vertrag

Neunkirchen (OTS) - 

„Ich trete an, um Verantwortung zu übernehmen – nicht für Posten, sondern für die Neunkirchner. Dieser Vertrag ist mein klares Versprechen an die Bevölkerung“, erklärte FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler bei der Vertragsunterzeichnung mit Neunkirchen im Rahmen der Aktion „Sag's dem Fiedler“ am Freitag, 15. Mai 2026.

Der Vertrag mit Neunkirchen umfasst zentrale Punkte eines echten Systemwechsels: die Kürzung von Politikergehältern, das Zurücknehmen von Gebührenerhöhungen, Sparen im System statt bei den Menschen, einen Bürgermeister zum Angreifen vor Ort sowie volle Transparenz statt Hinterzimmerpolitik.

Für die FPÖ ist die heutige Unterfertigung weit mehr als ein symbolischer Akt: „Was wir vor der Wahl sagen, gilt auch nach dem Urnengang. Wir legen das hier heute für alle einsehbar offen fest, ich unterschreibe und kann nach der Wahl genau daran gemessen werden: Mein Wort zählt, meine Unterschrift gilt. Heute und auch nach der Wahl“, so Fiedler, der die Unterschrift im Austausch mit den Bürgern setzte, ganz nach dem Motto: „Zuhören, ernst nehmen und gemeinsam Lösungen erarbeiten im persönlichen Gespräch.“

Abschließend betonte Helmut Fiedler: „Neunkirchen gehört den Menschen – nicht den Politikern. Ein Wort muss wieder etwas gelten und dieser Vertrag steht damit für den Systemwechsel: geradlinig, verlässlich und für die Landsleute und unsere Stadt.“

Nächster „Sag's dem Fiedler“-Termin: am 19. Mai in Mollram.

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