LH-Stv. Landbauer eröffnet Alpen Bikepark Schneeberg

St. Pölten (OTS) -

Nach einem Jahr Bauzeit wurde heute, Freitag, der Alpen Bikepark Schneeberg eröffnet: Sieben Strecken, zwölf Kilometer Trails und Lines auf 370 Höhenmetern, erbaut rund um die Infrastruktur der Schneebergsesselbahn mit einem Investitionsvolumen von 2,6 Millionen Euro. „Ein Projekt, das von Beginn an von Überzeugung, Enthusiasmus und echter Begeisterung getragen war“, erinnerte sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer an die Projektvorstellung zurück, die am 1. Dezember 2023 unter dem Titel „Zukunftsprojekt Losenheim 3.0“ stattfand.

„Der Alpen Bikepark Schneeberg ist ein sportliches, touristisches und betriebswirtschaftliches Highlight für Niederösterreich“, betonte Landbauer. Mit dem Bikepark sei ein Sportareal für alle, von Kindern bis zu Profis, entstanden. Aus touristischer Sicht sei der Bikepark ein Boost für die Gegend und betriebswirtschaftlich gesehen werde damit auch die Nutzung der Schneebergsesselbahn weiter gesteigert.

Das Gesamtkonzept habe Landbauer von Beginn an begeistert, sagte er, und dankte dem Bikepark-Team rund um Hubert Resch, allen Partnern, Unternehmen und Firmen „für die großartige Leistung, die hier erbracht wurde“. Ein besonderes Danke richtete der LH-Stellvertreter an Ambassador Clemens Kaudela: „Danke, dass du als Sportler, der weltweit unterwegs ist, Niederösterreich treu geblieben bist und deine Energie und deine Leidenschaft in diesen Bikepark gesteckt hast.“

Bürgermeister Christian Dungl blickte auf das letzte Jahr seit dem Spatenstich zurück und unterstrich: „Heute bin ich stolz, unseren Alpen Bikepark Schneeberg in Betrieb zu nehmen.“ Von Beginn an sei er vom Erfolg überzeugt gewesen, erklärte Dungl: „Denn wir haben hier die richtigen Leute mit dem richtigen Spirit zusammengebracht.“

Der Leiter des Alpen Bikeparks Schneeberg, Hubert Resch, sprach über die Zeit von der Idee bis zur heutigen Eröffnung. Er hob explizit die qualitativen Leistungen und den Einsatz aller maßgeblich beteiligten Unternehmen und Firmen – von den Trailshapern bis zu den lokalen Puchberger Handwerkern – hervor und dankte seinem Bikepark-Management-Team „für Eure Energie, die dieses Projekt von Beginn an getragen hat.“ Der Fokus liege nun darauf, Betrieb und Instandhaltung gut zu organisieren. „Heuer werden wir auch noch eine Jumpline und einen Verbindungstrail bauen, nächstes Jahr einen weiteren Trail.“ Großes Ziel für das kommende Jahr sei außerdem, Mitglied der Gravity-Card zu werden: „Dazu zählen die elitärsten Bikeparks in Österreich, der Schweiz und Italien. Im ‚Bikepark-Dreieck‘ Wechsel-Semmering-Schneeberg können wir so noch mehr Gäste für Niederösterreich gewinnen.“

Bikepark-Ambassador Clemens Kaudela, der den Alpen Bikepark Schneeberg mitentwickelt, mitgebaut und mitgetestet hat, sagte: „Die Trails und Lines vor der Kulisse des Schneebergs sind ganz einfach besonders.“ Die zweite Besonderheit sei die Vielfalt der Trails: „Die verschiedenen Firmen, die mitgebaut haben, haben den Trails ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt.“

Offiziell enthüllt wurde bei der heutigen Eröffnung auch das Porträt des Alpen Bikepark Schneeberg, gemalt vom Puchberger Künstler VOKA, „das die Energie des Radfahrens auf Leinwand bündeln soll“, so VOKA. Ab Juni wird eine limitierte Auflage von hundert Kunstdrucken erhältlich sein. Alle Infos dazu und alles rund den neuen Alpen Bikepark Schneeberg online auf www.alpen-bikepark.at