  • 15.05.2026, 11:55:32
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SPÖ-Termine von 18. bis 24. Mai 2026

Wien (OTS) - 

MONTAG, 18. Mai 2026

10.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner und AK-Präsidentin Renate Anderl halten eine gemeinsame Pressekonferenz zum Thema „Lohntransparenz – eine Frage der Gerechtigkeit für Frauen“. (AK Wien, Medienraum, Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion mit Gudrun Harrer im Gespräch mit Rabie Nasser, Meliha Benli Altunişik und Abdullah al-Jabassini zum Thema „A fragile Syria in the shadow of regional upheaval“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/a-fragile-syria-in-the-shadow-of-regional-upheaval (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 19. Mai 2026

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (18.-21. Mai 2026) findet ein Pressegespräch mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=m0412e52bd4c30ff422f4e7d10e3f3ac2).

10.00 Uhr der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

MITTWOCH, 20. Mai 2026

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) Petra Bayr eröffnet die Konferenz des Anti-War Committee in Straßburg.

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

11.00 Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler nimmt an der Überreichung von Ehrenzeichen und Dekreten an Medaillengewinner*innen der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 teil (Hofburg).

DONNERSTAG, 21. Mai 2026

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr führt den Vorsitz bei den Sitzungen des Presidential Committee, des Bureau sowie des Standing Committee in Monaco (bis 22. Mai).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

FREITAG, 22. Mai 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen in Zypern teil (bis 23. Mai).
(Schluss) ls/bj

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