Marktamt: Eurovision Markt Contest begeisterte tausende Besucher am Wiener Naschmarkt

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Eurovision Song Contest in Wien veranstaltete das Marktamt am Mittwoch, den 13. Mai 2026 den „Eurovision Markt Contest“ auf dem Vorplatz des Marktraumes am Naschmarkt. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem großartigen Erfolg und zog rund 31.500 Besucher*innen aus Wien sowie internationale Gäste an.

Unter dem Motto „Kulinarik verbindet Europa“ präsentierten Marktstände und Gastronomiebetriebe Speisen und lokale Spezialitäten aus allen 35 teilnehmenden ESC-Ländern. Besucher*innen konnten sich auf eine kulinarische Reise quer durch Europa begeben und die Vielfalt der internationalen Küchen mitten im Herzen Wiens erleben.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling zur Veranstaltung: „Der Naschmarkt steht wie kaum ein anderer Ort in Wien für Vielfalt, Offenheit und internationales Miteinander – genau jene Werte, die auch der Eurovision Song Contest verkörpert. Mit dem Eurovision Market Contest veranstaltete das Marktamt einen lebendigen Treffpunkt, an dem Kulinarik, Kultur und Musik aufeinandertreffen und Menschen aus ganz Europa gemeinsam feiern können.“

„Der Naschmarkt ist seit jeher ein Ort der Begegnung und des internationalen Austauschs. Mit dem Eurovision Market Contest brachten wir dieses besondere Flair auf die Bühne und zeigten, wie lebendig, vielfältig und gastfreundlich Wiens Märkte sind.“ ergänzt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Besonderes Highlight war das Glücksrad des Marktamts, bei dem zahlreiche attraktive Preise verlost wurden und das den ganzen Tag über für beste Stimmung sorgte.

Für ein außergewöhnliches Erlebnis sorgte außerdem die Silent Disco auf der Dachterrasse des Marktraums. Mit sensationellem Ausblick über den Naschmarkt, das Wiental sowie die berühmten Otto-Wagner-Häuser an der Linken Wienzeile wurde bis in die Abendstunden getanzt und gefeiert.

Der Eurovision Markt Contest zeigte eindrucksvoll die Offenheit, Vielfalt und Lebensfreude Wiens und unterstrich einmal mehr die Bedeutung des Naschmarkts als internationalen Treffpunkt der Kulinarik und Kultur.

Das Marktamt bedankt sich bei allen Mitwirkenden, Partnern sowie den zahlreichen Besucher*innen für ein unvergessliches Fest im Zeichen des Eurovision Song Contest.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.