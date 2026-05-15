„Daheim – das Volksgruppenmagazin“: „Romani Resistance Day“ erinnert an Widerstand im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau

Wien (OTS) -

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 17. Mai 2026, um 13.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Nationalsozialismus: Roma und Sinti im Widerstand

Am 16. Mai jährt sich der Romani Resistance Day zum 82. Mal. 1944 leisteten Angehörige der Volksgruppe der Roma und Sinti im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Der Aufstand rettete Tausende Leben und prägt das kollektive Erinnern der Volksgruppe bis heute – besonders auch in der jüngeren Generation. Ein Beitrag von Samuel Mago.

Wo waren Sie, als der Staatsvertrag unterzeichnet wurde?

„Österreich ist frei“ – bis zu diesem Satz dauerte es nach dem Zweiten Weltkrieg noch zehn Jahre. Der 15. Mai 1955 gilt heute als Meilenstein der österreichischen Geschichte. Die Freude über das Ende der Besatzungszeit und die wiedererlangte Unabhängigkeit war bei vielen Menschen groß – auch bei Zlatka Gieler. Die 86-jährige burgenländische Kroatin ist inzwischen eine der wenigen, die sich an diesen Tag noch erinnern können. In der „Daheim“-Serie „Wo waren Sie, als ..?“ erinnert sie sich an die Zeit. Ein Beitrag von Isabelle Reitbauer.

Die Isle of Man und das Comeback des Manx

Die „Isle of Man“ ist eine besondere Insel zwischen Großbritannien und Irland. Der britische König ist dort zwar das Staatsoberhaupt, die Insel gehört aber nicht zum Vereinigten Königreich. Sie ist autonom, mit eigenem Parlament und eigener Gesetzgebung. Die zweite Besonderheit ist „Manx“ – die Bezeichnung für die Bewohnerinnen und Bewohner und zugleich für die keltische Inselsprache. Die Sprache galt als ausgestorben, allerdings nur vorübergehend. Denn einige Wiederbelebungsversuche haben Früchte getragen. Ein Beitrag von Christine Helfer.

„Wie sagt man ..?“

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen Österreichs und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es um Gefühle.