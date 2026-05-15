- 15.05.2026, 10:36:32
- /
- OTS0055
Vinzenz Gruppe-Geschäftsführer Michael Heinisch im Ö1-„Journal zu Gast“ am 16.5.
Gesundheitsexperte Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, ist am Samstag, den 16. Mai bei Volker Obermayr „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich.
Rückfragen & Kontakt
ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Isabella Henke
Telefon: (01) 87878 18050
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA