70. Eurovision Song Contest: COSMÓ mit Startnummer 25 im großen ESC-Finale am 16. Mai

Wien (OTS) -

Der „TANZSCHEIN“ ist offiziell ausgestellt: COSMÓ brachte gestern, am 14. Mai 2026, im zweiten Semifinale seine Performance – außer Konkurrenz – erstmals vor dem europäischen TV-Publikum fulminant auf die große ESC-Bühne. Morgen, im Finale des 70. Eurovision Song Contest, tritt Österreichs Vertreter gegen 24 weitere Finalisten mit der Startnummer 25 an. Der 19-Jährige fühlt sich bestens vorbereitet für den Auftritt und freut sich, den Song Contest in Wien für das Gastgeberland zu schließen.

COSMÓ: „Vor dem großen Auftritt habe ich noch vor, einmal zu meditieren, mich zu sammeln. Ich denke an die wunderschöne Zeit zurück und alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Ich freue mich total auf alle Fans, die zuschauen und uns zujubeln. Und ich denke an meine Familie, die ganz gespannt zuschaut und mir die Daumen drückt.“

ORF-Delegationsleiterin Katharina Rossek: „COSMÓ ist mehr als bereit! Bei den Proben und auch beim Semifinale hat er zu 100 Prozent abgeliefert! Monatelang hat er sich gemeinsam mit seinem Gitarristen Sandro intensiv auf diesen Auftritt vorbereitet und viel am Staging und der Choreo gearbeitet. Begleitet wurde COSMÓ dabei von Dan Shipton und Ross Nicholson, unserem Creative Team, die es geschafft haben, den ‚TANZSCHEIN‘ noch einmal mehr auf ein internationales Level zu heben. Wir als Delegation sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, und jetzt drücken wir COSMÓ die Daumen und wünschen ihm ganz viel Spaß auf der Bühne!“

Die vielen Wochen der Vorbereitung verbindet COSMÓ auch mit vielen schönen Momenten und neuen Freundschaften. COSMÓ: „Die schönsten ESC-Momente hatte ich mit der Freundesgruppe, die sich gebildet hat aus Jonas aus Norwegen, Søren aus Dänemark und Eva aus Luxemburg. Das sind Erinnerungen, die ich ein Leben lang behalten werde.“

Der Eurovision Song Contest 2026 live und vielfältiges Rahmenprogramm in ORF 1

Am Finalabend des 70. Eurovision Song Contest – in ORF 1 und auf ORF ON wie immer kommentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll – führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“ (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow“ (0.55 Uhr) live aus dem MuseumsQuartier Wien. Anschließend (ca. 1.25 Uhr) ist in ORF 1 die Sieger-Pressekonferenz live aus der Wiener Stadthalle zu sehen.

Alle Details und Infos zum weiteren Programm rund um den Eurovision Song Contest und zum Programm am Tag danach sind auf https://presse.ORF.at abrufbar.