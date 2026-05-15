ÖPA: Unterstützungsfonds für Alleinerziehende ist ein wichtiges Signal – weitere Schritte sind notwendig

Österreich (OTS) -

Die Österreichische Plattform für Alleinerziehende (ÖPA) begrüßt die geplanten finanziellen Unterstützungen für Alleinerziehende durch die Einrichtung eines Unterstützungsfonds für Familien, die keine Aussicht auf Unterhalt oder Waisenpension haben. Auch sieht sie in der Unterstützung von gewaltbetroffenen Familien einen wichtigen Beitrag. Der Fonds sei zudem ein positives Signal, dass die schwierige Situation Alleinerziehender politisch stärker wahrgenommen werde.

Gleichzeitig betont die ÖPA, dass die nächste Reform die Umsetzung einer Unterhaltssicherung sein muss. Damit werden auch alle Kinder, die sehr wenig und unregelmäßigen Unterhalt bekommen, erreicht. „Wir sehen den Unterstützungsfonds als wichtigen ersten Schritt. Die strukturellen Probleme von Alleinerziehenden und ihren Kindern werden dadurch jedoch nicht gelöst“, erklärt Evelyne Martin, Vorstandsvorsitzende der ÖPA. Alleinerziehende sind nach wie vor die am stärksten von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffene Familienform (Anstieg auf 46%, Statistik Austria 2025).

Kritisch bewertet die ÖPA, dass Leistungen aus dem Unterstützungsfonds bei der Sozialhilfe angerechnet, beziehungsweise abgezogen werden sollen. „Wenn Familien Anspruch auf diese Unterstützung haben, dann muss sie auch tatsächlich als zusätzliche Entlastung bei ihnen ankommen“, erklärt Martin. Besonders wichtig: Für Familien darf kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand entstehen, ohne dass sich ihre finanzielle Situation verbessert.

Darüber hinaus fordert die ÖPA einen umfassenden Ausbau sozialer Dienstleistungen und Sachleistungen für alle von Armut Betroffenen. Abschließend hält Evelyne Martin fest: „Wir glauben, dass sich mit Mut und dem Willen, an Problemlösungen zu arbeiten, Lösungen für Alleinerziehende und ihre Kinder finden lassen, auch und gerade in Zeiten eines knappen Staatshaushalts.“