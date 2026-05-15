  • 15.05.2026, 10:00:02
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  • OTS0041

Einladung zur STIHL Finanzpressekonferenz 2026 am 20. Mai –

Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 – Vorstellung einer Innovation im Akkusegment.

Vösendorf / Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien,

wir laden Sie herzlich zur diesjährigen virtuellen STIHL Finanzpressekonferenz ein:

Mittwoch, 20. Mai 2026
14:30 Uhr
via Microsoft Teams.

CEO Michael Traub wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 sowie des ersten Quartals 2026, die regionale Marktentwicklung und den Ausblick für 2026 vorstellen. Im Anschluss steht er Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

In unserem Jubiläumsjahr freuen wir uns außerdem, im Rahmen der Pressekonferenz exklusiv eine bedeutende Innovation in unserem Akkusegment zu präsentieren.

Die Teams-Veranstaltung findet auf Englisch statt. Fragen können gerne auf Englisch, Deutsch oder Portugiesisch gestellt werden. Die Teilnahme und Anmeldung zur Veranstaltung ist über folgenden Link möglich:
https://events.teams.microsoft.com/event/a5589d23-2222-4188-97c5-8075d59fe002@702ed1df-fbf3-42e7-a14d-db80a314e632

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt

STIHL Österreich
Mag. Melanie Wallner
Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.stihl.at

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