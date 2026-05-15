Eröffnung RCN-Rainbow Cities Network-Foto-Ausstellung in Wien

Wien (OTS) -

Gemeinderat Thomas Weber eröffnete heute gemeinsam mit Ausstellungskurator Wolfgang Wilhelm und Katharina Eibler von der Gruppe VisiBi*lity Austria die RCN-Rainbow Cities Network-Foto-Ausstellung "Bi+ Visibility and Pride" im Wiener Rathaus anlässlich des IDAHOBIT, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai.

„Ich freue mich, dass wir diese wichtige internationale Ausstellung zum IDAHOBIT auch heuer wieder digital im Web und analog an einem ganz zentralen Ort unserer Stadt zeigen können: nämlich im Wiener Rathaus. Die Ausstellung macht eine der größten und gleichzeitig oft wenig sichtbaren Gruppen innerhalb des LGBTIQ-Spektrums sichtbar: bisexuelle Menschen. Sie erzählt von Lebensrealitäten, die im Alltag häufig übersehen oder ausgeblendet werden, und schafft damit jene Sichtbarkeit, die für Akzeptanz, Verständnis und Gleichberechtigung so wichtig ist“, sagt Gemeinderat Thomas Weber.

Der Wiener Beitrag zeigt ein dokumentarisches und gleichzeitig aktivistisches Foto, nämlich die Teilnahme der Gruppe VisiBi*lity Austria an der Wiener Regenbogenparade und trägt den Titel „Bi* loud, bi* proud, bi* visible!". „Mit unserer Gruppe schaffen wir einen Raum, in dem wir sichtbar auftreten können – sowohl innerhalb der queeren Community als auch innerhalb der Gesellschaft. Wir treffen uns zu monatlichen thematischen Stammtischen, organisieren Aktivitäten, sind gemeinsam auf anderen queeren Events präsent und wollen so Austausch, Unterstützung und Vernetzung für bisexuelle und pansexuelle Personen bieten“, so Katharina Eibler stellvertretend für die Gruppe.

„Schon Sigmund Freund sagte, dass alle Menschen sowohl zur verschieden- wie auch zur gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig sind und Alfred Kinsey lieferte nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA den empirischen Beweis, dass es eben nicht nur Hetero- und Homosexualität gibt, sondern ein breites und ausdifferenziertes Spektrum dazwischen, dass sexuelle Orientierung kein Entweder-Oder, sondern viel mehr ein Sowohl-Als-Auch ist“, erläutert Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten und Kurator der Ausstellung „Bi+ Visibility and Pride“.

Die Foto-Ausstellung des RCN-Rainbow Cities Netzwerkes wurde von Wolfgang Wilhelm konzipiert und heuer bereits zum elften Mal kuratiert. Es beteiligten sich heuer 23 Städte mit einem eigenen Fotobeitrag an ihr. Themen der Ausstellung waren bisher u.a. "My Rainbow City", "Queer Families", “Queer Refugees” oder “Queer Sports”. Die heurige Ausstellung "Bi+ Visibility and Pride" wird in allen Mitgliedsstädten des RCN gleichzeitig gezeigt. In Wien ist sie in der Arkadenhofgalerie im Arkadenhof des Wiener Rathauses noch bis zum 30. Juni täglich von 7.30 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

Wien ist Gründungsmitglied des RCN-Rainbow Cities Netzwerks, das heute aus über 60 Städten auf vier Kontinenten besteht: Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. Ziel des Netzwerks ist es, lokale Ansätze in der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungspolitik zu diskutieren, voneinander zu lernen, einander zu unterstützen und gemeinsame Kooperationsprojekte umzusetzen.