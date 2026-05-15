Online-Anmeldung zur 19. Internationalen Donaubörse am 4. September 2026 ist eröffnet

Wien (OTS) -

Auf www.boersewien.at ist ab sofort die Online-Anmeldung zur Internationalen Donaubörse in Wien in ihrer mittlerweile 19. Auflage am 4. September 2026 (ab 9:00 Uhr) eröffnet. Die jährliche von der Wiener Produktenbörse ausgerichtete Veranstaltung ist zu einem der wichtigsten Branchentreffen für alle Marktbeteiligten in der Lebens- und Futtermittelbranche in Mitteleuropa geworden. Die traditionell am ersten September-Freitag über die Bühne gehende Donaubörse eröffnet kurz nach der durch dramatische Umstände geprägten Sommerernte die Gelegenheit, im Treffen mit rund 800 der wichtigsten Branchenvertreter sowie einer Vielzahl an Ausstellern wichtige erste Pflöcke für die Markt- und Preisbildung in der gesamten Getreide- und Futtermittelwirtschaft einzuschlagen. "Das historische Börsegebäude in der Wiener Taborstraße 10 bietet einen ebenso eleganten wie gemütlichen Rahmen, Gastfreundschaft zu genießen und im persönlichen Kontakt mit Partnern die besten Voraussetzungen für langfristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu schaffen", lädt Börsepräsident Ernst Gauhs herzlich ein.

Die bis 2. September offenstehende Online-Registrierung bietet einen ermäßigten Eintrittspreis von 125,- Euro exklusive Mehrwertsteuer; an der Tageskassa kostet er dann 145,- Euro exklusive Mehrwertsteuer. Auf www.boersewien.at finden sich neben dem Link zur Online-Registrierung zudem das aktuelle Teilnehmerverzeichnis sowie Unterlagen für Werbung und Messekojen. Die Börse-Website liefert darüber hinaus ständig aktualisierte Info-Services wie die wöchentlichen Notierungen am Kursblatt und Marktberichte der Börse, Ernte- und Bilanzprognosen (USDA-WASDE, IGC-GMR, COCERAL, Europäische Kommission) sowie die Agrarwetteranalysen und Ertragsprognosen des Wissenschaftlichen Dienstes der Europäischen Kommission JRC im MARS-Bulletin oder AMA-Flächen- und Ertragsauswertungen.

"Der Austausch mit verlässlichen Partnern in diesem idealen Rahmen der Donaubörse ist ein zentrale Erfolgsfaktor für die Bewältigung der sich aktuell stellenden dramatischen Herausforderungen und der durch unvorhergesehene Ereignisse schlagartig erhöhten Volatilität der Agrarmärkte", so Gauhs. Er erinnert dabei an die Folgen des Klimawandels mit Dürre und Extremwetterereignissen bis hin zu den geopolitischen Verwerfungen mit Kriegen in der Ukraine und am Persischen Golf mit ihren Konsequenzen für Handelsströme sowie Verteuerung und Verknappung von Energie und Düngemitteln.

Für den Eintrittspreis stehen wie in den Vorjahren zudem Erfrischungen an mehreren Snack- und Getränkebars, ein Mittagsbuffet, sowie ein spezielles Catering-Angebot im Hof der Börse (Snacks, Getränke, Weinbar, Mehlspeisen im Künstlercafé und Eis) kostenfrei zur Verfügung.