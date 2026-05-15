GÖD-Gesundheitsgewerkschaft: Reinhard Waldhör zum Vorsitzenden wiedergewählt

Wien (OTS) -

Am 13. Mai haben 114 Delegierte aus acht Bundesländern in Niederösterreich den Fahrplan für die nächsten fünf Jahre der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft festgelegt. Reinhard Waldhör wurde erneut zum Bundesvorsitzenden gewählt.

„Die letzten fünf Jahre waren von Situationen geprägt, die wir im Bereich des Gesundheits- und Pflegepersonals in solcher Form nie zuvor erlebt haben. Dass wir in Zeiten von Pandemie und noch nie dagewesener Sparmaßnahmen im Bund so erfolgreiche Arbeit geleistet haben, spricht für unsere innergewerkschaftliche Zusammenarbeit“, so Waldhör.

GÖD-Vorsitzender Mag. Dr. Eckehard Quin würdigte die Arbeit der letzten fünf Jahre und betonte dabei die Wichtigkeit der Sozialpartnerschaft: „Gewerkschaften hören zu undübersetzen individuelle Sorgen in kollektives Handeln. Die Funktionärinnen und Funktionäre der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft sind dabei ein Vorbild für viele andere. Denn Demokratie lebt von Haltung, nicht von Bequemlichkeit – diese Haltung zeigt sich darin, für andere einzustehen und nicht nur für sich selbst.“

Waldhör sieht die Wiederwahl nicht nur als Bestätigung, sondern als Auftrag für die Zukunft: „So schön die Erfolge der Vergangenheit auch sind, die Arbeit wird uns in den nächsten fünf Jahren nicht ausgehen. Es gibt viele Themen, wie die Schwerarbeit oder den Pflegebonus über 2028 hinaus, bei denen wir laut sein werden. Denn wenn wir im Gesundheits- und Pflegebereich den Sparstift ansetzen, werden wir alle gemeinsam die Rechnung bezahlen.“

„Demokratie lebt vom Miteinander – und genau dieses Miteinander wollen wir auch in Zukunft weiter stärken“, betont Waldhör. „Die erfolgreiche überfraktionelle und übergewerkschaftliche Zusammenarbeit ist für uns kein Selbstzweck, sondern die Grundlage dafür, die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitssystem wirksam zu vertreten. Gemeinsam werden wir weiterhin mit Nachdruck für Respekt, Wertschätzung und faire Arbeitsbedingungen eintreten.“