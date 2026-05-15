AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Europa-Forum Wachau

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 19. Mai 2026, wird Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem griechischen Verteidigungsminister Nikolaos Dendias und dem moldauischen Verteidigungsminister Anatolie Nosatii beim Europäischen Forum Wachau über die veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa, den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit sowie die Stärkung der Resilienz gegenüber hybriden Bedrohungen sprechen.

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 18. Mai, 12:00 Uhr unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] wird erbeten.

Ablauf:

11:15 Uhr Pressestatements: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner,

Verteidigungsminister Nikolaos Dendias (Griechenland),

Verteidigungsminister Anatolie Nosatii (Moldau)

11:45 Uhr Ende

Zeit & Ort

Ab 10:30 Uhr Treffpunkt Trakt U; Kasernenstraße 60, 3500 Krems an der Donau

NOTICE: Defense Minister Klaudia Tanner at the Wachau Europe Forum

On Tuesday, May 19, 2026, Defense Minister Klaudia Tanner, together with Greek Defense Minister Nikolaos Dendias and Moldovan Defense Minister Anatolie Nosatii, will speak at the European Forum Wachau about the changing security situation in Europe, the expansion of defense capabilities, and the strengthening of resilience against hybrid threats.

Media representatives are cordially invited. There will be opportunities for photos, video footage, and interviews. Please register by 12:00 p.m. on May 18 by calling +43 (0)664-622-1005 or emailing [email protected].

Schedule:

11:15 a.m. Press statements: Defense Minister Klaudia Tanner,

Defense Minister Nikolaos Dendias (Greece),

Defense Minister Anatolie Nosatii (Moldova)

11:45 a.m. End

Time & Location

Starting at 10:30 a.m., meeting point: Wing U; Kasernenstraße 60, 3500 Krems an der Donau