AVISO Pressekonferenz mit LH-Stv. Landbauer und LR Antauer: Präsentation des neuen Integrationskodex des Landes Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Hiermit möchte ich Sie/Dich sehr herzlich zur Pressekonferenz mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrat Martin Antauer einladen.

Thema: Neue Wege in der Integrationspolitik - Präsentation des neuen Integrationskodex des Landes Niederösterreich

Zeit: Montag, 18. Mai 2026, 09:00 Uhr

Ort: NÖ Landhaus, Ostarrichisaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]