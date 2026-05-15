- 15.05.2026, 08:37:02
- /
- OTS0013
AVISO Pressekonferenz mit LH-Stv. Landbauer und LR Antauer: Präsentation des neuen Integrationskodex des Landes Niederösterreich
am Montag, 18. Mai 2026 um 09:00 Uhr im Ostarrichisaal im NÖ Landhaus
Geschätzte Medienkollegen!
Hiermit möchte ich Sie/Dich sehr herzlich zur Pressekonferenz mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrat Martin Antauer einladen.
Thema: Neue Wege in der Integrationspolitik - Präsentation des neuen Integrationskodex des Landes Niederösterreich
Zeit: Montag, 18. Mai 2026, 09:00 Uhr
Ort: NÖ Landhaus, Ostarrichisaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN