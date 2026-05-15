  • 15.05.2026, 08:37:02
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AVISO Pressekonferenz mit LH-Stv. Landbauer und LR Antauer: Präsentation des neuen Integrationskodex des Landes Niederösterreich

am Montag, 18. Mai 2026 um 09:00 Uhr im Ostarrichisaal im NÖ Landhaus

St. Pölten (OTS) - 

Geschätzte Medienkollegen!

Hiermit möchte ich Sie/Dich sehr herzlich zur Pressekonferenz mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrat Martin Antauer einladen.

Thema: Neue Wege in der Integrationspolitik - Präsentation des neuen Integrationskodex des Landes Niederösterreich

Zeit: Montag, 18. Mai 2026, 09:00 Uhr
Ort: NÖ Landhaus, Ostarrichisaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]

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