Hoffest der LFS Hollabrunn begeistert über 1.000 Besucherinnen und Besucher

St. Pölten (OTS) -

Das traditionelle Hoffest der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Hollabrunn wurde von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister feierlich eröffnet. Geboten wurde ein buntes Programm – vom Ponyreiten und Kinderschminken über eine Traktorschau bis hin zu Schulführungen. „Das Hoffest erwies sich mit über 1.000 Besucherinnen und Besuchern erneut als echter Publikumsmagnet der Region. Besonders beeindruckend war der Corso der Oldtimer-Traktoren mit rund 60 historischen Landmaschinen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Inzwischen ist die Veranstaltung zur Visitenkarte der Fachschule geworden – dazu haben das gesamte Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ganz wesentlich beigetragen. Für dieses Engagement danke ich allen Beteiligten sehr herzlich“, so Teschl-Hofmeister.

„Der rege Besucherandrang zeigt das große Interesse an der Kulinarik und dem vielfältigen Unterhaltungsprogramm. Zahlreiche Jugendliche nutzten die Gelegenheit gemeinsam mit ihren Eltern, sich über das Ausbildungsangebot zu informieren“, freut sich Schulleiterin Barbara Grötz. „Die Fachschule bietet eine praxisorientierte Ausbildung in den Sparten Landwirtschaft mit Weinbau, Betriebs- und Haushaltsmanagement, Kleintierhaltung sowie im Lehrgang Fleischverarbeitung“, so Grötz.

Beim Hoffest hatte auch der gemeinsam betriebene Hofladen der LFS Hollabrunn und der Landesberufsschule für Fleischerei Hollabrunn geöffnet. Selbst erzeugte Produkte – darunter Fleisch- und Wurstwaren sowie Obst und Gemüse – wurden zum Verkauf angeboten.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]